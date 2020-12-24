黃勇文｜元月行情發酵 選股為主軸

資深分析師黃勇文

近期國際上金融市場風平浪靜，除了英國封城有發現變異的新冠病毒，加上美國通過新一輪紓困方案，讓全球股市漲跌互見。由於耶誕佳節外資休假效應，接下來由內資主導為主，短線上傳產低價優於電子股，在集團股作帳行情，指數將維持高檔震盪，選股為主要的主軸，元月行情有機會出現，投資人不妨多加保握。

這次資金行情，最大的原因就是新台幣升值，讓台股創歷史新高。主要疫情關係，造成上半年出貨遞減，但經過下半年後續許多公司的調整後，造成經濟榮景大增，而許多漲價題材上，原物料上漲，都是會讓缺貨漲價題材持續發酵，如被動元件、航運類股、驅動IC、鋼鐵股、電動車等題材，都是近期火紅的焦點，塑化題材也是個股輪動，讓指數持續在萬四之上。

這次全球股市受到資金潮的影響，明年美國總統川普即將下台，將會是留名青史將美股漲升到三萬點。台股站上14,000點有半個月之久，預估2021年紅盤後，有機會再次創高，雖然許多個股都創下歷史新高，只要股價都站穩所有短中長期均線之上，其實個股都有表現的空間。

綜合以上所述，元月行情即將發酵，法人外資投信作帳行情，台股欲小不易，但需注意現階段出現類股輪漲，須提防法人機構調升個股目標價，當利多開始慢慢不漲時，隨時有被法人結帳賣壓的可能性，以多頭趨勢，類股上可關注電動車供應鏈、高階半導體、以及低價傳產股等。

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