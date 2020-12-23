陶文看台股｜市場消息面影響頗鉅 拉回找買點

《陶文看台股》：周四（12/24）【易卦、天象】趨勢操作策略

【巽為風卦】市場消息面影響頗鉅，拉回找買點。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「六合吉星」職事的「除日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

火星合相，冥王星刑剋的今天，從天星角度觀察，發覺這一天的吉利恐怕不如預期。

不過幸運的是，由於神秘點釋放合相磁場，對於既定的事務，宜以按部就班的方式執行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星處於不受強烈磁場干擾的狀態，處於會相狀態的太陽與水星，還是在天王星合相範疇，對於投資求財而言，依舊屬於有利可圖的天星訊息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出，隨後震盪下跌，不過也隨即震盪在盤面上，中場之後出現拉抬走勢，尾盤以上漲45點作收。

【雷澤歸妹】的謹慎的確出現了，回顧「………在出現急跌之後的次日，的確有必要謹慎設定運作策略……」。

以及「………多方氣勢並不弱，因此大盤還是有機會出現反彈，不過由於主事的元素依舊是壓力………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【巽為風卦】是這一天（12/24四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是順勢，原因是變化很難掌握，而最好的策略就是依照計畫行事，步步為營。

對於投資求財而言，也是如此。

就卦象而言，由於消息面的影響十分大，因此如何穩健運作，不疾不徐是關鍵。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方氣勢雖然較為強盛，不過由於卦象的氣數排列轉化了空方的厄勢力，因此即便出現震盪，整體盤勢依舊屬於有利可圖的態樣。

回歸卦象的觀察，拉回依舊適宜找買點。

吉利方位：東南方、正北方。

吉利顏色：芥末黃、月光藍。

吉利數字：3、1、4、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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