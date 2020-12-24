白易弘｜景氣復甦腳步沒停 拉回是買點

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(23日)上漲45.63點收在14,223.09點，外資買超6.8億元；投信賣超6.85億元；自營商賣超4.85億元，三大法人合計賣超4.87億元。台股週三紅棒化解週二因盤中傳出新增本土新冠肺炎案例殺盤疑慮，航運股止跌收下影線，太陽能股表態多檔漲停。

技術面部分，週二週三兩根K棒組成回測月線守住格局，雖未能站回十日均線但多頭格局仍在。三方均線持續上揚呈多頭排列，後勢仍是向上看。

近期加權指數走勢如附圖所示

選股方向，Wifi 6與 航運類股

建漢(3062)WiFi 6量持續放大，明年初還將進階至WiFi 6E出貨，並跟進展開WiFi 7的研發超前部署，推估明年WiFi 6占整體WiFi的出貨將達到五成以上，另5G固定無線網路存取(Fix wireless Acess；FWA)也已和客戶進入測試階段，股價還屬低基期位階。

長榮(2603)第4季受到港口處理量暴增，但人員短缺、塞港與空櫃問題未解，運價持續攀升，使得第4季淡季不淡，法人看好長榮、陽明(2609)、萬海(2615)獲利有望優於第3季。

24日觀盤重點

航運三雄(長榮、陽明、萬海)能否續強。 太陽能類股是否能續強。 IC設計類股聯發科(3034)、聯詠(3034)、敦泰(3545)是否續強。

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