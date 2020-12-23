吳官隆｜太陽能就是重中之重 航運來助攻

文/華冠投顧分析師吳官隆

時序是12月下旬，本週三是週的結算再挑戰想衝高，上週三的週結算加權指數收在14,326點，本週三加權指數收盤是14,223點，上週三到本週三，一週區間跌103點。近期美國股市也是高檔震盪，道瓊指數從30,200點來到30,015點附近，費城半導體指數從2,780點現在2,740點附近，美國政治干擾消除，有待新的紓困再來做刺激，拜登已經在耶誕節之前注射疫苗了，大陸股市上證指數依然是盤整，從3,380點到現在3,380點附近，國際股市及台股，其實一週都是小幅震盪。

12月第三週族群輪動依然快速，傳產的鋼鐵、航運、塑化、食品比較厲害，台股電子股的走勢分歧，上半週是由IC設計股領軍，面板相關也有強度，可惜週二的本土疫情爆發，幸好只有一例。上櫃矽晶圓的環球晶、中美晶、合晶、漢磊往上，由週二到週三，航運、鋼鐵還是努力帶動類股持續往上，週二矽晶圓算是強勢，但是週三則是太陽能與航運股票強勢，尤其週三太陽能轉強，輪動很健康，維持多頭控盤，茂迪、元晶、達能、國碩、安集都是大漲，陽明、四維航、中航大漲。

太陽能搭配政策，不會一日行情，週四如果延續行情，會先觀望以及測試主流，就是太陽能與航運來回拉扯拉抬，然後LED相關的也是值得留意，如晶電、隆達、榮創、台表科；至於被動元件可能是伏兵，留意國巨、凱美、光頡。指數方面，加權指數的20天均線14,140點拉回不宜破位，上櫃指數的20天均線179點要能站穩。希望後面是主流電子股維持輪動續漲，盤才會更加的安全，目前台股資金暢旺，仍然建議不要追高。這幾週提醒的主流依舊，有機會補上攻的是綠電相關，今天提醒是注意太陽能；基本面的整理許久不會有什麼疑慮的，這幾天技術型態續發動，可以期待並且來回操作。

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