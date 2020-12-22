葉良超｜關注台指下方關鍵支撐區是否有守

文/啟發投顧分析師葉良超

新一輪的刺激方案於上周末達成協議，投資人也放下了心中的這塊大石頭，但隨之接踵而來的是，近日英國發現新的變種病毒，這消息又再度的引發市場的恐慌。週一美股四大指數盤中出現重挫，至收盤才又拉回平盤上下，道瓊工業指數終場上漲37點，以30,216點作收，漲幅0.12%。

已延宕數月時間的最新一輪刺激方案，美國國會兩黨，於上周日達成協議，敲定共9,000億美元規模的紓困資金，為企業與失業者提供援助。財政部長穆努欽表示，最快應該在下周即可發放現金給民眾。另消息傳出英國發現新型的變種病毒，其傳染力比起新冠病毒更強。英政府緊急下達擴大封鎖令，包括愛爾蘭、德、法、意等國，陸續宣佈緊急停止與英國航班往來。

另外，台灣今天新增一例，為本土感染確診，這也打破了台灣為期253天零本土感染之記錄，這疫情事件其後續發展值得關注，或將引發市場再度的大動盪。

依技術面觀之，美、台股，目前仍雙雙位居上方整理區之中。昨夜盤中的急挫，道瓊指數出現一支長長的下影線，而台指今日盤中的下殺，來到下方支撐區，後市持續關注該關鍵支撐區是否有守？

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