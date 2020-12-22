陶文看台股｜多方主事 營造短線財利為先

《陶文看台股》：周二（12/22）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天地否卦】反彈調節，營造短線財利為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，日犯「遊禍」與「朱雀」，除了不宜「嫁娶」「安門」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

太陽過宮，水星也進入了山羊座。由於日月處於刑剋狀態，因此就天星角度來說，這是個需要謹慎行事的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的合相磁場已然逐步消逝，目前所出現的是冥王星和火星的刑剋，對於投資求財而言，這是一種需要密切觀察國際政策動向的寫照。

換言之，宜提防屬於財金方面與疫情方面的負面消息干擾。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開小紅後震盪下跌，不久隨即出現V型仰角的拉抬，終場收漲135點。

【水澤節】的卦象訊息中正向的呼籲，獲得了市場的認同。有意思的卦象訊息如下「……雖然卦象中的多空架構中空方略勝一籌，不過由於空方氣勢並不直接危害多方，因此正向操作，營造區間財利的策略，今日依舊適用………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天地否卦】是這一天（12/22二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是逆否，對於事務的執行而言，稍安勿燥，事緩則圓，是理想的趨吉避凶策略。

對於投資求財而言，自然也會是如此。這一天最需要觀察的就是法人動向，以及國際官方消息面的衝擊。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個多方主事的卦象。只不過由於卦象中的多方步伐並不協調，因此反彈站在賣方成為了今日投資求財的必須。

吉利方位：西南方、東北方、正南方。

吉利顏色：橘黃、黃色、紅色。

吉利數字：5、8、2、9。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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