陶文看台股｜12/21至12/25一週股市黃曆

《陶文看台股》：（12/21至12/25一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷風恆卦】短線靈活運作，積極換手策略不變。

上週台股雖然繼續推衍出第九跟紅K棒，不過周指數卻以小跌11點作收。大盤漲勢開始出現收斂現象，周線雖然是第九跟紅棒，卻也是連續第二周的關鍵十字線，代表與象徵的自然是一種謹慎的訊息出現在市場上，就此種訊息看來謹慎極容易成為本周投資求財的態度。不過整體周線表現卻也符合了【火地晉卦】的卦象脈絡，唯一不希望出現的將會是「如日中天」後的，日落西山。

時序進入12月第三周。從節氣時序看來，目前還是處於「戊子月」的範疇，也是【坤為地卦】的多方主事的位置，因此即便出現了震盪修正走勢，下跌幅度也會有限，就像上週一樣，即便周指數下跌了11點，不過周線還是展現連九紅態勢。不過從《政餘天星》角度觀察，發覺「太歲星」已於上週六（19日）離開山羊座，進入寶瓶座，一個嶄新的一年開啟了。這是個忙碌而正向的一年，可以預期的是市場的持續活絡。

【風天小畜】是12月台股投資求財卦象，這一卦說的是小小醞釀，小小積蓄。雖然卦象中的多空架構並不利於多方，不過從空方還是持續支持看來，盤勢出現大跌的機率不大。由於卦象中的壓力逐步攀升，因此投資求財還是需要留意短線上的風險管理。

【雷風恆】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是恆常不變，對於投資求財而言，代表的則是交易熱絡，因此這是個以短線運作為主要策略卦象。再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主要氣勢不在於多方，不過卻展現出一種短線有利可圖的態勢。即便此種態勢存在著一種短線漲勢示弱的隱憂，不過營造短線財利的策略，還是著重於高出低進，積極換手的策略上。急漲調節，拉回找買點的策略也依舊適用。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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