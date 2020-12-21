陶文看台股｜多空架構 中空方略勝 順勢而為

《陶文看台股》：周一（12/21）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水澤節卦】紀律和節奏很重要，高出低進順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這一天18：02交中氣「冬至」，代表的是冬天的氣息，宇宙的陰氣到了最高點，接下來就會出現陽氣漸長的現象，因此在這一天最重要的是開運接陽氣。（開運法可參考陶文老師官網）

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

海王星的會相，冥王星的合相，讓這一天的氣息獲得了一種「轉變」的特質。換言之，這一天的確是個理想的拜拜祈禱冥想的好日子。也就是所謂的心想事成。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的合相磁場逐步進入尾聲，投資人需要留意一種強弩之末氣氛的出現。

有意思的是，處於會相狀態，也將逐步先後過宮的太陽與水星，吉利的合相也進入了尾聲。

對於投資求財而言，換手、換心情、換策略，就在今天。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤開小紅後震盪，在盤面上狹幅震盪，尾盤拉回至平盤附近，最後以小跌8點作收。

同樣的【山天大畜卦】卻沒有出現與前兩日相同的氣息大漲了235點，其實和交易日不同有關。

這就是卦象占卜有趣的地方。

今日【股市黃曆】另類觀點

【水澤節卦】是這一天（12/21一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是節制與步調，對於事務的執行而言，需要的是步步為營。

對於投資求財而言，雖然同樣如此，不過從卦象中的主事者是多方看來，市場的氣氛將依舊是正向的。

雖然卦象中的多空架構中空方略勝一籌，不過由於空方氣勢並不直接危害多方，因此正向操作，營造區間財利的策略，今日依舊適用。

吉利方位：正西方、東北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：7、6、8、2。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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