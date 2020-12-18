廖繼弘｜台股2021年行情展望

康和證劵投資總監廖繼弘

全球股市2020年走勢是相當戲劇化的一年，2月及3月受到新冠肺炎疫情衝擊反轉大跌，但馬上在聯準會及全球央行大量放錢救市下強勁反彈，隨後在預期疫苖問世及經濟可望好轉，美科技指數頻創新高點，帶領全球股市一跌反彈向上；台股在3月下跌至8,523低點後止跌反彈，跟隨美科技指數呈現V型強勁反彈，一路攻堅創歷史高點。

雖然外資今年前10月大幅賣超調節台股，但在美中貿易戰升高下，台商資金明顯回流，內資買氣轉強，電子股業績受惠於轉單、5G手機推出及疫情加快數位轉型成長，台積電領軍攻堅，指數突破年初12,197高點及1980年的12,682高點，創13,031新高點，其後因二次疫情上升、美中關係惡化及美總統大選變數影響，台股遇壓拉回，一度陷入萬三關卡前震盪走勢。

台股在12,144點至13,031點間震盪三個月後，因美總統大選底定由拜登當選，但參眾議院仍屬原來兩陣營，拜登大幅加稅疑慮降低，美中貿易戰及科技戰可望緩和，加上疫苗相繼研發成功問世，將減緩目前歐美爆發的二次疫情，有利經濟復甦好轉，美股四大指數陸續再創新高，科技指數表現更強勢，台積電ADR不斷創新高價下，帶領台股突破萬三及萬四關卡，創14,427點歷史新高點。

展望2021年經濟情勢，在疫苖上市速度加快，疫情可望緩和，紓困及振興經濟計劃推動後，經濟可望復甦好轉，根據IMF預估，全球經濟成長率2021年成長5.2％，美國成長3.1％，中國成長8.2％；多數預測機構預測台灣2021年經濟成長率達4％上下，預估企業獲利成長為10％至15％，樂觀上看15％至20％，經濟基本面將明顯好轉，支撐股市表現。

在資金情勢方面，美聯準會主席鮑爾表示，美國經濟因嚴重疫情衝擊，仍面臨不確定性，聯準會12月會議顯示將持續購買政府債券，直到經濟顯著改善為止；歐洲央行擴大QE規模5,000億歐元，並擴大提供銀行業低利貸款、還延長實施效期；日本央行則表示，關注疫情對經濟影響，必要時再推寬鬆措施，除非疫情明顯緩和，經濟強勁復甦成長，預估全球主要央行至少維持寬鬆貨幣政策至明年上半年。

台股在1986年至1990年初，由於新台幣匯率呈現緩慢且長期升值至25，國際熱錢大量流入台灣，出現一波強勁的資金瘋狗浪行情，指數突破1,000點大關後，一路上漲至12,682高點；新台幣匯率此波由2019年8月的31.72一路升值逼近28，明年第一季可能升破28，外銀預估明年底將升值至27.5，資金仍將流入台灣，加上股市新開戶數不斷增加創新高，市場融資餘額增加，內資人氣不斷升溫，外資年底調節賣超後，明年可望回補台股，延續資金行情。

疫苖年底及明年第一季相繼上市，新冠疫情可望緩和，主要國家持寬鬆貨幣政策及推出振興經濟計劃，全球經濟可望復甦好轉，在資金寬鬆、經濟和企業獲利成長下，2021年股市展望審慎樂觀，美股將延續多頭行情，如高盛調升2021年S&P500指數目標價至4,300點，摩根大通表示，S&P500指數在2021年底則將漲至4,500點，美股可望領軍上漲創高點，帶動全球股市表現。

目前台股股價淨值比已達2.1倍，是10多年來高點，評價相對偏高，不過資金行情往往超漲，如2007年金融海嘯時高點的股價淨值比是2.25倍，2000年網路泡沫時則高達3倍左右，明年指數應仍有上調空間，如摩根大通證券調升台股目標價至16,600點。從台股月K線型態來看，萬點經歷很久才有效突破，萬點至3,411點和3,955點兩低點，形成一長期大W底型態，依型態漲幅滿足點推估，指數可上看16,000點。大盤12月高點14,427點，和年線正乖離拉大近20％，是2000年網路泡沫後的最大年線正乖離率，短中期技術指標都出現過熱現象，出現短線獲利回吐賣壓乃在所難免，大盤拉回整理緩和短中期漲多過熱現象，較有利多頭行情穩健續航；以9月KD值和9周KD值都攀升至80以上的強勢慣性來看，短中期拉回整理後，仍有更高點可期，向上挑戰萬五關卡，中期拉回整理可擇優布局作多，如明年第一季指數創高點後，大盤12月RSI上升至80附近過熱階段，則逢高宜減量經營。

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