賴昇楷｜下周續守支撐 留意元月行情

文/華冠投顧分析師賴昇楷

隨著外資陸續放耶誕長假，本周大盤在量的部分開始萎縮，周成交量驟降三成，在價的部分期間僅有周二、周三因為台指期結算出現較大波動，其餘交易日的震盪幅度開始收斂，整體而言呈現低量狹幅震盪狀態，大盤周線小跌11點，櫃買指數小跌0.04%。

目前台股走法與位階幾乎與去年同期如出一轍，但就時空環境而言已經全然不同，在多款新冠肺炎疫苗相繼問世以及全球資金史無前例的寬鬆背景下，明年年初不至於重演今年年初的崩盤慘況，甚至可以期待元月行情。

再就技術面觀察，本周台股震盪過程中，大盤穩穩守在11/23～12/1區間整理上緣13,951點之上，櫃買指數也大致不破今年7月高點，換句話說，不管盤面多少外資長假賣壓或內資結帳賣壓，兩者都能夠力撐在全年的最高檔位置整理，強勢姿態透露多頭依舊具備旺盛企圖。

下周若是美國新紓困案通過、美股四巫日結算已畢，台股照樣嚴守前述支撐直到年底，按照操作邏輯應該適度押寶元月行情；更好的情況是外資休假、台股低量但指數持續墊高，出現這種現象往往代表大咖提早進場卡位，那麼就更不應該落隊。

年底前可鎖定擁有題材且目前整理姿態強的個股，例如受惠LCD面板偏光片供需吃緊帶動漲價的誠美材、明基材；有集團作帳的精成科、樺漢；受惠NB需求強勁的零組件廠華孚、英濟；第四季業績爆發的隱形眼鏡廠晶碩等。

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