股價 5,000 到 3,000，大立光怎麼了？

產業面來說，蘋果在庫克主政下，供應鏈管理的思惟當道。除非技術超凡出眾，蘋果非買單不可，不然就是得面對蘋果扶植第二或第三供應商的不利對待。供應商互相廝殺自然會讓零組件價格受到壓抑。六月份大立光專利授權蘋果，但這或許就此打開了潘朵拉的寶盒。Iphone 12的推出該是迎來旺季拉貨之時，但大立光的營收卻是自七月起連續出現五個月的營收年增率衰退超過兩位數百分比。第三季的毛利率自59.13%下滑到56.2%。但玉晶光的營收卻是自六月份的11億多攀升到七月的15億多，九月就來到了18.6億。

不過其實從大立光的籌碼面也早就出現了不尋常的訊號。

2/14當週，股東的平均持股張數仍有11.51張，但到了12/21日，平均持股張數僅剩下2.96張。這代表大戶持續地派發籌碼給散戶，股價自然是備受壓抑。大立光當下如何扭轉頹勢，我們將持續追蹤，而投資人後續則必續從基本面與籌碼面來進一步檢視了！

僅供參考，請留意投資風險。個人心得，不可為投資建議與參考，也勿為買賣決定依據。

立即關注廖帥：https://scantrader.com/u/66421?follow

查看更多文章：https://scantrader.com/u/66421/articles

延伸閱讀：

大立光11月營收 今年新高

台積電、大立光助攻台股創新高 三大法人轉買