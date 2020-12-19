聯電風雲再起 晶圓雙雄20年起伏大不同

微股力達人-強尼在12月17日微股力平台發表一篇貼文，分享對聯電觀察心得，如下：

就聯電單一公司的後續發展來說，股價就是差了台積電一大截。而很有趣的一個現象就是當初大家不愛的台積電，這20年來籌碼都落入了外資手上。所以，投資真的是不能只看一時，也要看長遠。

近期聯電因為轉單效應，就如同吃了大力丸，股價7月中從近20元開始起漲，到12 月最高來到51.7，12月11日收盤是46.1元。不過這幾天新聞集中在外資調高聯電目標價，但又在高點倒貨股票給投資大眾。如圖一所示。目前很多人很擔心，是不是外資棄守，聯電會拉回很多呢 ?

對於這樣的問題，最好從技術面跟籌碼面來看。技術面在外資調節數天後，股價從高點回落下來，其實回檔幅度並不大。雖然有跳空，但並沒有形成中長黑K的恐怖現象。再來就是外資調節後，融資也跟著有減少，顯示目前籌碼也沒想像中的凌亂。所以個人想法是下周只要沒太大利空，也沒出現中黑K殺盤，聯電應該有機會進入整理型態。不過漲多回檔，也真的是不建議去追高了。如果對聯電有興趣，應該是等回檔量縮的時候，再來觀察是否有多方機會可以介入 ?

指數在上周也進入短線的拉回，這對於站上1萬4千點的台股來說，目前還是很正常的表現行為。美國道瓊工業指數也是一樣，3萬點，總是會形成震盪的型態。所以就靜待整理結束。只要沒有出現中長黑K的殺盤，目前都還是在多頭安全格局內。







在指數整理期間，還是有很多基本面良好、營收成長的個股可以逢低找機會進場。另外有的個股可能因為有題材，刺激股價直接上漲。這樣的個股，除非是有特別的題材，不然都還是會有拉回整理的機會可以介入的。這個時候，就可以善用技術面的方法去做介入。有的時候，股票考驗的是人性跟你敢不敢冒險，而非你的方法。另外，投資股票還是多少有些運氣的成分啊。





僅供參考，請留意投資風險。個人心得，不可為投資建議與參考，也勿為買賣決定依據。

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