白易弘｜牛市拉回是買點

文/華冠投顧分析師白易弘

牛市拉回是買點 過高拉回的走勢再現五浪模式

週三(16日)上漲235.94點，收在14,304.46點，成交金額2,499.25億元。外資買超293.42億元；投信買超3.1億元；自營商賣超24.41億元，三大法人合計買超272.11億元。

台股週三(16日)結束連續四天的修正，一根紅棒收復跌幅的50%，這是牛市中典型的過高拉回沿某均線上漲模式。選定主流族群波段操作能獲得最大利潤。在國際資金持續寬鬆以及景氣復甦預期帶動的原物料調漲行情帶動下，指數將沿月線緩步上攻。

技術面部分，昨日(16日)一根紅棒吃掉過去三天的黑棒，站回所有均線。三方均線持續上揚呈多頭排列，後勢仍是向上看。

近期加權指數走勢如下圖所示:

選股方向

萬潤(6187)為台積電積極建置CoWoS及InFO等先進封裝製程設備供應商之一，因此後續有望持續受惠，推動業績向上成長。

長榮(2603)第4季受到港口處理量暴增，但人員短缺、塞港與空櫃問題未解，運價持續攀升，使得第4季淡季不淡，法人看好長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)獲利有望優於第3季。

今(17)日觀盤重點

1.航運三雄(長榮、陽明、萬海)能否續強。

2.台積電除息後續填息走勢。

3.快充題材強勢股緯詮電(2436)、天鈺(4961)、晶焱(6411)等是否續強。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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