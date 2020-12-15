美股好事多磨 短線修正等長線利多

正所謂計畫趕不上變化，就在市場引頸企盼疫苗可望獲得緊急授權而開始施打的時刻，市場開始把焦點關注在救援法案的協商進度上。忽而有進展、忽而又卡關的曖昧狀況，讓金融市場產生了疑慮。雖說到目前為止，大家的共識仍然以終將順利協商過關為大概率事件，但時間點很重要，因此當市場發現國會兩黨又因為法案細節而僵持不下時，美股本周因為此利空而走跌。

與此同時，疫情嚴重情況絲毫未見趨緩，不僅單日新增確診人數正式站上20萬大關，每日因病身故人數也超過3000人，媒體特別說明此數字超過911恐怖攻擊及珍珠港事件死亡人數，突顯災情的嚴重程度。眼見疫情一發不可收拾，疫苗接種已經遠水救不了近火，各地不得已又陸續啟動封鎖政策，從南加州、三藩市到紐約，一個接一個。而最新公佈的非農就業資料不如預期，也同步加深了疫情擴散的負面預期，對股市不利。

境內救火已經疲於奔命，偏偏英國脫歐協商也出現瓶頸。一般公認無協議脫歐將帶來重大的經濟傷害，這對經濟已深陷泥淖的歐洲來說自然是雪上加霜，自然也會對全球股市帶來或多或少的衝擊。

繞一圈下來，會有一種感慨。許多的狀況都是人謀不臧，明明可以有雙贏的結果，但卻在各自不肯讓步的情況下無法得出最佳的結果。這造就了短線上美股的回跌，三大指數一周以來跌多漲少。

為何說是「短線上」？畢竟上週提到的三大利多並沒有消失。救援方案談判就算顛頗，但預期終究會通過；疫苗接種就算暫時趕不上疫情蔓延的速度，但大規模效果終會顯現；各重要的是國際局勢的重整將帶來對立緩解的紅利，這些才是明年股市的重頭戲，而這些都還沒算上美聯儲全力支持火力的寬鬆環境。如果你相信股市會反應未來，那目前偏空走勢的立場將得同時考慮未來的變化，回頭觀察修正的狀況，作為操作上進退的更多依據。

納斯達克 長黑拉回測支撐，觀察效果

我們看看本周修正較為明顯的Nasdaq股指期貨。從過去走勢可以發現急漲一段之後往往會伴隨一日長陰大跌，9/3及11/9都屬於這種情況。可以發現行情在長陰之後雖有繼續走跌，但修正到一定支撐區後就會止跌走揚，甚至再創新高。

如今三大利多並未消失，只是出現亂流，操作上可以短線偏空思考，但另一種思路則是觀察回檔狀況，在一定利空消化完畢之後，轉折翻多時順勢操作。

作者介紹：微股力達人- 美期操盤手Jack【立即關注】

【微股力達人- 美期操盤手Jack】李佳宜為金融交易者商學院教育長，每天在微股力分享美國三大指數的多空研判、趨勢分析與交易實務技巧。