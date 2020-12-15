陶文看台股｜短線反彈調節 順勢也順市

《陶文看台股》：周二（12/15）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷山小過】短線反彈調節，順勢也順市。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「月德貴人」與「天貴吉星」併臨的「三合日」，雖然這一天出現了「日全食」現象，不過由於台灣地區並不可見，因此依舊諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

由於並沒有出現日辰的負能，因此這一天可以說是個吉利的日辰。

不過值得注意的是，由於水星和海王星的刑剋依舊，因此謹慎與細心的建議，今日依舊適用。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和世紀會相的合相進入緊密狀態，對於投資求財而言，這是個短線有利可圖的天星寫照。

只不過由於水星、太陽的磁場都不理想，因此反彈調節不追逐，將會是值得參考的天星訊息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤整場都以軟弱的方式呈現，盤面下狹幅震盪，終場收跌50點，量能也出現明顯萎縮。

【澤風大過】的壓力由此可見一斑。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷山小過】是這一天（12/15二）台股投資求財卦象。

這一卦說的雖然是小小過失無礙事務的順暢執行，不過這依舊是個只宜小事，不宜大事的卦象。

對於投資求財而言，也是如此，占得此卦的今天進出股市，需要的是謹慎，不需要的則是膽大妄為。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個有機會出現短線反彈的卦象，只因為卦象中的多方氣勢頗佳，同時也出現了一種空翻多的態勢變化。

就卦象而言，即便健康整理型態獲得了市場的認同，也認為後市依舊大有所為，不過短線上的獲利調節恐怕還是不宜暴殄天物。

吉利方位：正東方、東北方。

吉利顏色：碧綠、咖啡色。

吉利數字：8、9、6、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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