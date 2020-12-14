小心！外資期貨驚見警訊 散戶防中彈？

美股上周三重挫導致台股從高點14427高點回落，半導體族群如台積電、聯電漲多回檔，也因此台股開始進行整理。外資近期現貨買賣不是很穩定，但買賣超幅度變少，可能是因為聖誕假期來臨要放假，不過大家擔心外資期貨已經正式轉為淨空單，為2015年8月以來首見，會不會是盤勢要下跌徵兆？

筆者可以從幾個面向來談，首先新台幣仍是升值趨勢，最低已經來到28.2元以下，表示熱錢仍在台灣，只是外資要放假，所以進出較為保守，但因外資在選擇權做多，所以外資態度暫時中性看待，觀察新台幣只要不貶破29元關卡，那麼資金應無大量外流的疑慮。

其實今年台股大漲超過5千點，本來就不是外資主導，即使加上11月外資回心轉意買超800多億，但今年度到目前為止還是賣超6千多億，所以基本上今年的盤勢是由內資所主導，也就是其實12月份行情，投資人依舊可以往中小型股投信著墨較多的個股作布局。

這幾天日、韓股市相對抗跌，日經指數這兩天跌幅不到-1%，跟台灣比較接近的南韓股市甚至創下波段新高，只要美股沒有太大往下空間，台股應不太可能獨自往下跌，這兩天盤中跌幅較重應是為了要清洗融資（近期融資增加太快）。

其實12/11盤中打到10日線附近已經止跌留下影線，下周預計10日線約14122點應可再度發揮支撐效果，萬四關卡應不至於跌破，若美股強些，不排除本周先蹲後跳，行情仍可望至少在14000之上高檔震盪。

本周介紹鋼鐵產業發展現況。世界鋼鐵協會（WSA）預測2021年世界鋼鐵需求將較 2020年成長4.1％，總量為17.95億公噸，且對比2020年下滑2.4%，轉向成長，其中大陸連二年增長逾 8%，預期未來新基建、房地產平緩而呈持平，而推升需求成長主要來自新興經濟體及發展中經濟體（不含大陸）。

大陸出口控制得宜，預期2021年鋼價走勢將振盪盤堅，中國大陸 2021 年出口量及淨出口量將維持在4,000~5,000及2,500 萬噸低檔水準，並有助市場行情穩定向上，短期價格漲多或有振盪，唯需求成長及資金寬鬆同步推升下，未來價格將盤堅向上。可留意中鋼、盛餘、東鋼、中鴻、允強等。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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（中時新聞網 吳美觀）