若「它」沒暴殺 散戶押2種股票跟著大戶賺

上週加權指數收十字線，高低點落差達346點，且近五日均量高達3000億元以上，大幅的波動加上不斷放大的成交量，雖然在資金充裕的環境下，多頭行情還不至於這麼快結束，但也意味著籌碼的高度不穩定，投資人換手速度加快，且當沖占比也升高到3成以上，個股波段也隨之放大，整體而言多頭行情持續，但震盪必然會加劇。

以資金面來看，外資在上半年疫情期間，總共淨匯出181億美元左右，隨著美國不斷降息加上台灣疫情緩解，下半年外資開始不斷將資金匯回台灣，單是11月外資就淨匯入58.88億美元，累積前11個月已經從原本的淨匯出181億美元縮減至淨匯出95億美元左右，這也顯示出新台幣還有很大的升值空間，整體台股資金行情將會持續。

目前是很典型的資金行情，任何技術指標都無法完全反應出台股的全貌，甚至籌碼面也難以判斷外資目前的想法，因此建議投資人現階段判斷行情最快的方式，就是直接從新台幣、美元下去觀察，只要新台幣沒有出現大幅貶值，或是美元沒有出現大幅度的急漲，基本上目前資金行情都不會有大幅回檔的疑慮。

綜觀來講，本周多頭行情持續，但震盪必然會加劇，且資金會在電子股的高低位階做轉換，漲多的個股應適度獲利了結，投資人在操作上避免追高，選股以基期低、剛轉強的類股為主。

目前可留意兩種族群像是報價上漲且長線處於低基期的鋼鐵類股和低迷已久的散熱族群，散熱族群受惠蘋果首款ARM架構筆電，ARM架構筆電最大的優勢就是擁有比以往更有效率的散熱系統，因此將帶動散熱供應鏈在Q4的營運表現。

籌碼面則盡量以內資為主要參考方向，因外資即將進入聖誕假期，會開始調節手中部位，反觀內資在沒有外資的干預之下，有望一路作帳到月底。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網 吳美觀)