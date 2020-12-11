許家豪｜牽動2021的三大指標

安聯投信海外投資首席許家豪

今年以來，全球市場儘管經歷了新冠疫情、貿易戰、地緣政治及美國大選的洗禮，不過隨著不確定性降低、政策效應浮現及疫苗的相繼問世，風險性資產明顯回溫。以MSCI世界指數為例，12月以來上漲1.76％、MSCI新興亞洲上漲3.43％、MSCI新興市場上漲4.15％、MSCI新興拉美同期間漲幅更達10.06％。

根據安聯環球投資最新分析顯示，經濟復甦可能於2021年趨於平緩，全球成長率或將高於預期中的5％，實際步調取決於全球疫苗問世後的接種狀況及普及率，各區域表現可能存有較大差異。

與此同時，因應氣候變遷和其他關鍵問題、支持後疫時代經濟可持續復甦機會也愈來愈多，將有更多類股表現出色，不再僅限於疫情初期表現突出的大型科技股。

隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊，展望後市，整體而言，2021年經濟往上走，通膨仍溫和，貨幣政策寬鬆、但增量可能較少，各國都推出財政政策，但強弱勢表現不同調。

如果從近期的總經環境、政策走向、疫苗研發進度以及金融市場表現來看，可能牽動2021年全球展望及板塊變化，建議可優先關注以下三大指標。

首先，就全球經濟成長角度來看，2020年因疫情造成經濟活動暫停，引發景氣衰退，但隨著疫苗正向發展可望普及，2021年全球經濟可望回復正成長，短期受惠基期等因素，成長幅度較大；長期仍處於低度成長。

其次，就全球通膨表現來看，2020年通膨低，不過2021年上半年可能因油價於2020年上半年創下低點的基期因素而上揚，通膨壓力容易凸顯出來；不過由於疫情改變了民眾消費行程，更為依賴網路購物，比價容易使得物價上漲不易，在經濟回復過程中，就業及薪資成長緩慢，料對通膨壓力有限。

第三，就政策走向來看，其在貨幣政策方面，為因應新冠疫情，全球主要央行採取強力的寬鬆貨幣政策以支撐經濟，不過隨著經濟改善，儘美歐日等國購債進度放緩，料貨幣政策方向仍將維持長期寬鬆，並視經濟表現動態調整資金釋出規模。

就財政政策方面，由於各國政府為減緩疫情衝擊而相繼推出擴張性財政政策，2021年將進入檢驗期。多數國家採取減稅或補貼等政策以減緩經濟下滑，但也有國家借此機會加速推動基礎建設和經濟轉型。

例如中國和美國已經為下一波循環做準備，預期也將是回復力最強的主要國家。至於歐洲和日本財政政策較偏向補貼，料經濟僅回復正常。

至於在投資建議上，投資組合應提高多元化程度，在股市方面，除了鞏固以美國強資產、成長股為主的核心資產，隨疫苗問世後可望帶來經濟復甦，也可留意疫情後，受惠經濟重啟的循環型主題及具轉機的市場、產業和主題。

至於在債市方面，現階段建議掌握「短新高」三策略，考量美國聯準會預估在2023年前仍不會升息，而貨幣政策主要影響短天期利率，一到三年期債券利率未來可能仍壓在較低水準，故建議以存續期縮短為佳、投資增加一些新興市場部位、高收益比重可略高於投資級。

總結來說，2021年全年景氣處於復甦趨勢，投資債市策略為主動控管存續期，並適時適度布局新興市場債及高收益債，以提高收益結果。

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