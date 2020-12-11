散戶賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死

台股在9日衝上14427點歷史新高後，10日難逃修正壓力，終場大跌140點，收在14249點，失守5日線。在目前股市登上萬四大關之際，竟有投資人畢業了，還在網路論壇發文指稱，「自己月薪3萬多，因為交易選擇權慘賠百萬元」，畢業文曝光後，引發網友熱議，其中不少股市老司機藉此告誡新手，「選擇權千萬別碰，沒大漲大跌都是等死」。

有網友在批踢踢股版PO文表示，工作多年月薪只有3萬多元，8年前被期貨商廣告吸引而投入選擇權交易，台股再創歷史新高，但他努力操作一年還是畢業了，今年每個月平均賠5萬元到10萬元，最後負債100多萬、大賠7位數，交易選擇權不知不覺交出人生發球權，早知道渾渾噩噩過日子就好了，雖然心真的很痛，卻只能接受。

原PO還補充，他賠一天吃掉整個月獲利，11月瘋狂放空大賠破產畢業，都是大賺1K小賠30K，典型的大賺小賠。

這篇PO文一出，引發網友熱烈討論，不少老手告誡新人別玩選擇權，「買股票還可以凹 選擇權根本凹不回來」、「選擇權別碰，沒大漲大跌都是等死」、「借錢玩選擇權？每月賠早該收手了」、「我也玩過 真的爽一天5~10萬 然後我賠光了!!」、「我9月就不敢玩選擇權了，發現要上要下是大戶決定的」。

還有人覺得賠那麼多錢才收手，太不可思議，「反串吧，我不信今年有賠錢的人」、「看不懂，30歲不到，月薪三萬，哪來七位數賠？」、「這比融資還慘，融資還幫你斷頭」、「選擇權真的是最難的，你碰個股還不會畢業」。

但也有網友忍不住吐槽，「萬四畢業第一人！」、「練功順序錯誤了」、「為啥要買期權勒？這年頭無腦0050都能賺」、「能力不夠別玩期權」、「畢業文來了 崩崩」、「賭徒其中一種」、「七位數能在今年低檔買4張台積了..」。

（中時新聞網 吳美觀）