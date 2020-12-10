陶文看台股｜策略不變 反彈調節

《陶文看台股》：周五（12/11）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山澤損卦】反彈調節，拉回找買點，策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，由於日犯「月厭」，又正值「絕氣」之期，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

土星釋放刑剋磁場的今天，的確是個諸事不宜的日辰。

再加上，木星也同步釋放刑剋能量，重要吉事的確有必要另擇他日。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和世紀會相的正向能量依舊存在，因此還是不需要用悲觀角度看待盤勢。

太陽與海王星處於刑剋狀態，這一天的投資求財，有必要避開線型的陷阱，還是以整體市場氛圍為依歸為佳。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空開低的模式開出，一整天盤勢都在底部盤整，一路到收跌140點。

【水火既濟】雖然是個理想的卦象，不過卦象中的不理想訊息卻十分醒目，收盤果然應驗了卦象的看法，那就是「………就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的卦象，而卦象中的空方氣勢頗盛，並且已經影響到多方的發展，因此可以預測的是，這一天的大盤表現恐怕是不理想的………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山澤損卦】是這一天（12/11五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是減損，對於事務的執行而言，代表的是有必要停下腳步，觀察檢視後再出發。

對於投資求財而言，同樣如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的空方繼續主事，因此市場上的壓力可想而知。

不過幸運的是，由於卦象中的空方氣勢並不強大，因此即便主事也未必會造成太大的挫敗走勢。

就卦象而言，拉回找買點的策略繼續適用。

吉利方位：東北方、西南方、正南方。

吉利顏色：紅色、黃色、咖啡色。

吉利數字：9、8、2、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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