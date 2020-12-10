黃勇文｜緊盯外資操作 隨機應變

資深分析師黃勇文

近期受到熱錢的影響，年底集團作帳行情，將台股一舉推升到14,427點歷史新高。隨著多頭架構持續暢旺之下、推動股市的動能仍然是外資和內資；基本面的加持以及熱錢不斷湧入，明(2021)年台股仍有高點可期待，但也是金融市場變化最大的一年；投資人需注意外資與法人的籌碼變化，當有任何的風吹草動，需當下隨機應變。

這波台股從11月初波段低檔到12月上旬波段高檔，累計上漲1,947點，一路往上攻的關鍵，是護國神山台積電(2330)以及聯電(2303)的互補輪動，上演軋空行情，加上航運股、鋼鐵股的助攻之下，以及半導體族群、IC設計族群、被動元件等個股表現，都展現出高人氣。相反的近期由於房市漲幅過大，中央銀行出手整頓，營建股、金融股等都是受到衝擊的產業，所以在台股歷史新高之下，投資人須加以檢視持股的方向，籌碼面的變化將會對個股短線上帶來衝擊。

觀察這波熱錢四處流竄，新台幣持續往28.2元叩關，在資金行情激勵之下，房市與股市上漲都是台灣前所未見的行情，是全體國民所得的提升還是未來會造成資產的泡沫化，需要未來持續觀察。全球的央行寬鬆動能，將在2021年見頂，而全球資產負債規模持續向上，雖有利於資金行情，但是水可載舟亦可覆舟，資金氾濫也會造成泡沫化的產生，當全球央行開始回收資金時，有可能是多空趨勢即將改變的時刻。

綜合以上所述，台股電子股主流地位毋庸置疑，傳產股適合的接棒之下，讓多頭氣勢持續的延續，受到權值股拉開指數的空間後，一萬四千點應該是台股近期的支撐點。未來中小型股及非電族群的適時接棒，將會是台股能夠持續上漲的關鍵，只要大盤沒有長黑格局，對多頭是無礙。

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