陶文看台股｜反彈調節 拉回找買點

《陶文看台股》：周四（12/10）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水火既濟】反彈調節，拉回找買點。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「月德合吉星」職事的日辰，這一天除了不宜嫁娶外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

日月合相的今天，果然是吉利的日辰。

由於水星也是放正向能量，對於事務的執行而言，順勢而為的策略值得參考。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的能量依舊是正向的，而市場心理面的振動也是正向的，對於投資求財而言，這也仍然是個有利可圖的日辰。

不過值得留意的是，由於火星釋放衝剋磁場，如何規避短線風險成為了這一天樂觀之際的必須。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小黑接著在平面震盪，中場後開始翻揚，最後以小漲29點作收。

【火天大有】的壯碩並沒有出現，不過卻如卦象預期再度創造新高紀錄14427點。因為卦象中的多空架構透露出訊息，那就是「………發覺這一卦的整體氣勢如同在壓力鍋中，多方氣勢雖然理想，不過主事的卻是壓力的元素，然而從卦象中的指數依舊有機會攀高看來，短線逢高調節營造機會財利，將會是值得參考的趨吉避凶………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水火既濟】是這一天（12/10四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是水乳交融，對於事務的執行而言，代表的是順遂與如意。

對於投資求財而言，卻未必如此。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的卦象，而卦象中的空方氣勢頗盛，並且已經影響到多方的發展，因此可以預測的是，這一天的大盤表現恐怕是不理想的。

不過幸運的是，由於多方的後繼力道頗為明顯，也獲得了正向能量的支持，再加上空方也是放出善意，因此這一天的主軸策略將會在拉回找買點的策略上。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紫色、橄欖黃。

吉利數字：5、4、9、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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