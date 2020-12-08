陶文看台股｜短線財利值得掌握

《陶文看台股》：周三（12/09）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火天大有】亮麗壯碩，短線財利值得掌握。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「往亡日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

土星釋放合相磁場的今天，其實是吉利的。

對於事務的執行而言，按部就班與按圖索驥將會是理想策略。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場依舊理想，而太陽與火星的合相，也逐步進入緊密區。

就天星角度來說，這將又會是個有利可圖的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以低盤開出，卻在中場之後反彈向上，終場指數大漲了103點，盤中指數又見到了新高點 14367點。

【天水訟卦】的爭議與變數如期出現，而整體盤勢和卦象預測如出一轍，那就是「………從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的雖然是空方，不過由於氣勢不強，再加上又出現一種微妙的轉變，占得此卦的今日進出股市依舊以拉回找買點為主要策略………」。

拉回找買點！果真如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火天大有】是這一天（12/09三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亮麗與壯碩，對於事務的執行而言，這是個收成的卦象。

對於投資求財而言，代表這一天依舊有機會再度創造出新高點，同時也代表這是個納財獲利的絕佳時間點。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦的整體氣勢如同在壓力鍋中，多方氣勢雖然理想，不過主事的卻是壓力的元素，然而從卦象中的指數依舊有機會攀高看來，短線逢高調節營造機會財利，將會是值得參考的趨吉避凶。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：9、4、5、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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