林建發｜淺談爆量後行情

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天是小漲小跌，道瓊指數小跌守穩在3萬點之上，但不管是道瓊指數還是那斯達克指數都是繼續再創歷史新高，可以創新高特別是既然敢創歷史新高，代表多頭就是非常非常的強，指數已經漲了很多很多是事實，特別是漲得夠多時當然會拉回，所以空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，美股選後不確定的因素消失後迎來的一波大行情還沒結束。

昨天台指繼續漲繼續創波段新高，今天難得開低後又是一路震盪再走高幾乎收最高，收盤繼續大漲在收一根紅K棒，今天還是再創波段新高，連漲6天漲了超過600點，短多確實把短空頭軋爆了，儘管短線的乖離非常的大，但空頭如果想要一鼓作氣進行大反撲就需要更強烈的表態，因為多頭的氣勢還是非常非常的強，只是大幅的逆價差開始收斂，又給了空頭一點點想像的空間，代表市場對於後市勇敢追價的意願又變大了，就看明天空頭能不能把握住最好的反撲機會。

大盤連續2天的量價齊揚不斷創歷史新高同時也帶出了3,300億元的大量，紮紮實實的大量是徹底擊潰了空頭的信心，而今天開低走高的大漲，更是讓空頭徹底絕望，一波大漲將近1,900點直接突破大大的頭部橫盤區間，而且是不斷的創歷史新高，原本沉重的頭部套牢區理所當然就變成強而有力的下檔支撐區，因為市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，台股爆量後可以繼續大漲，強烈表態的多頭一波攻到頂的走勢真的走完了嗎？軋空頭又軋空手，空頭真的糟了，不要去做摸高的動作，除非看到了長黑K出現。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀：

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!