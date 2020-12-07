陶文看台股｜高出低進 順勢而為

《陶文看台股》：周 二（12/08）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天水訟卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「歲德合吉星」職事的日辰，不過由於日犯「大時大敗」與「咸池」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

海王星釋放衝剋磁場，而日月又處於刑剋狀態，按理說這是個十分不吉利的天星現象。

不過值得觀察的是，由於神秘點是放出刑衝剋害磁場，這一天反而成為了轉危為安的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場頗佳，擁有來自於各個位置行星的合相，對於投資求財而言，這依舊是個有機會納取短線財利的天星結構。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤再度出現開高走勢，早盤見到了新高紀錄14306點，隨即回軟，中場跌至平盤附近，尾盤再拉起收漲124點。

【天火同人】的眾志成城卦象訊息應驗了，而短線調節入袋的建議，也得到了市場的認同。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天水訟卦】是這一天（12/08二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是爭議與變數，對於事務的執行而言，這是個換個角度與策略進行的卦象。

對於投資求財而言，相同如此。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的雖然是空方，不過由於氣勢不強，再加上又出現一種微妙的轉變，占得此卦的今日進出股市依舊以拉回找買點為主要策略。

雖然上漲的力道不如預期，不過多方依舊獲得了鼓勵，因此反彈調節策略不變，而回檔低階的訊息也值得掌握。

吉利方位：西北方、正北方。

吉利顏色：藍色、白色。

吉利數字：1、6、7、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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