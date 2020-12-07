陶文看台股｜12/07至12/11一週股市黃曆

《陶文看台股》：（12/07至12/11一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風水渙卦】急漲調節，回檔找買點。

台股在上週繼續創新紀錄見到了14149點，這是歷史高點，周線大漲265點，漲幅近2％。即便占得了【澤風大過卦】，盤勢還是依照「震盪愈大，財利愈豐碩」的卦象訊息發展。周線連五紅，在周線紅棒下留下了近200點的下影線，一反【澤風大過卦】的壓力與包袱，更是不理會疫情如何緊張，確診數逐步翻升，卦象中「西瓜偎大邊」的現象也果然成為了奇景。市場上出現了一種聲音，那就是「再也沒有預設高點的必要，儘管正向運作就對了！」

時序進入12月的第二周。卦象時序進入【坤為地】年卦的「戊子月」的位置，同樣還是屬於多方主事的時段，因此「正向運作」的說法同樣獲得了年卦的認同，只不過值得留意的是，這個月的震盪會更加強烈，而這也會是市場投資人最喜見到的盤勢現象，因為拉回找買點的運作模式容易成為營造機會財利的佳策良方。

【風天小畜】是12月台股投資求財卦象，描述蓄集能量是這個卦象的主要訊息。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主事的是壓力，而空方氣勢也十分明顯，不過有趣的是多方依舊受到空方的呵護，【坤為地】年卦所說的拉回找買點的策略，同樣出現在【風天小畜】月卦中。

【風水渙卦】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的雖然是「渙散」，對事務的執行而言，並不是個理想的卦象。不過從卦象中的多空架構角度觀察，卻發現了同樣的「支撐」力道，因此拉回找買點的策略，也同樣獲得周卦的認同。只不過需要溫馨提醒的是，由於卦象中的多方氣勢並不理想，同時也出現了多方坐享其成，缺乏積極表態的動力，因此在研究如何低接之前，恐怕還是不宜忽略了急漲站在賣方的必要。換言之，就日線角度來說，本周再度出現橫盤整理的機率頗盛。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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