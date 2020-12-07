陶文看台股｜短線獲利 後續盤勢看旺

《陶文看台股》：周一（12/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天火同人】短線獲利，順勢換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，今日子夜已然交節令「大雪」，從這一刻開始就進入了「戊子月」，亦即庚子年的「太歲月」，存在著大好大壞的能量。不過「庚子月」是2020鼠年最後補充金水能量，讓自己可以在「困」象十足的「辛丑年」游刃有餘的月份，至於如何做好到位的趨吉避凶，歡迎關注陶文老師網站。

這一天雖然出現了「月德吉星」的身影，不過由於日犯「月害」「月忌」與「受死」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

天星圖日辰吉凶：

水星刑剋磁場逐步成型，這是個宜謹言慎行的天星寫照。

由於後續日月刑剋會接著上場，因此重要吉事的確有仔細規劃的必要。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星進入了史無前例的好能量位置，對於投資求財而言，實在沒有看空與看壞的理由，自然也就向好、向旺運作了。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤再度出現開高走高的走勢，指數再度創造歷史新紀錄14149點，頗有「速速叫」的意含。

一 二三四換個姿勢再來一次，【山水蒙卦】的啟蒙訊息已然獲得了大盤與市場的認同。那就是「………對於投資求財而言，也同樣如此，因為這一卦極有可能是另一波啟動能量點………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天火同人】是這一天（12/07一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是有志一同與眾志成城，對於事務的執行而言，代表的是合作無間。

對於投資求財而言，自然也會是如此，只不過還必須對照當下的市場氣氛和大盤方向。

就目前的情況而言，這股眾志成城的氣勢恐怕不容懷疑，不要不信邪，上週五【山水蒙卦】的「另一波啟動能量點」的挹注，後續盤勢依舊宜看好、看旺。

再從卦象中的多空架構角度觀察，將會發覺不論卦象中的多空氣勢如何，這是個宜執行短線獲利入袋的卦象。

就卦象而言，後續依舊樂觀，而短線機會財利也不宜暴殄天物，短線獲利，順勢換手。

吉利方位：東南方、西北方、正東方。

吉利顏色：芥末綠、橄欖黃、白色。

吉利數字：6、4、5、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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