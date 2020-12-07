聯電18年來最high！散戶押這幾檔跟著賺

進入12月份，台股再接再勵，一舉來到萬四之上，最高來到14,120點，從今年低點8,523上漲以來，大盤異常強勢，整整漲了超過5,500點。外資其實是11月行情大漲的推手，不過這一周以來，現貨買賣超金額縮小，代表外資也不太願意在萬四時追價，另外外資在台指期多單口數驟降到萬口以下，相較於過去，這是一個非常低的水位，除了外資準備要放假之外，對於行情也變得保守，即使萬四有達陣，但是否能站穩或是是否要先往下回測支撐，也是接下來必須要留意的。

因為11月的月K線是接近1,200點的長紅棒，12月要複製這種行情難度很高，加上外資開始保守且要放假，因此預計12月大盤表現將是區間整理行情，行情如果好一點將是盤堅走法，要大漲機率不高，不過即使回檔，幅度應也不會太深，下檔月線約在13,600點支撐就相當強，指數要表現空間不大，畢竟台積電已經領先大漲過，不過當台積電拉開指數空間之後，將是中小型個股的天下，如果12月行情再轉由內資如投信主導的話，特別是最後一個月投信和集團股有可能會卯起來拚績效或作帳，那麼有很多小型股將會活蹦亂跳，所以12月份也許可以不用那麼在意指數漲跌，重點要放在個股的選擇。

其實在過去一個月內，電子產品吹起漲價風，聯電除轉單效應加上8吋晶圓調漲，聯電很快地從20元漲到40元以上，漲幅超過1倍，股價更創下18年新高，緊接著擁有8吋晶圓的華邦電、旺宏也同時受惠，近期這兩檔股票表現也相當強勢，再來封測端、記憶體傳出調漲價格，半導體漲風吹向最上游IC設計，台MCU業者松翰、盛群與凌通皆證實，第四季起調整部分產品價格，所以電子產業已經進入良性的產業循環當中。

不過指數畢竟已來萬四，並非在低檔，此時要認清股票的位階高低及獲利本益比狀況，否則也會有容易追高套牢的現象，本周特別精選仍在低檔低本益比股票作為推薦，以期將風險降到最低之餘，又能從中獲利。

1.久元：跨入miniLed挑檢設備，將是未來趨勢，Q3單季獲利1.54元，主要是營益率創下9年來新高，管銷成本控制得宜，加上10月業績維持高檔，預計第四季仍會有不錯表現，可以逢低留意。

2.碩天：UPS不斷電系統廠商，受惠於節能及綠電，Q3單季營收已是歷史新高，獲利達2.89元，10月營收也維持高檔

3.長興：Q3單季獲利0.72元，且10月營收再創今年新高，電子材料據說打入台積電供應鏈，另還有生技快篩題材

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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（中時新聞網 文 分析師張嘉軒、編輯 吳美觀）

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