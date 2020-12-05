李鎮宇｜一個人的武林走向百家爭鳴的台股

台新投顧總經理李鎮宇

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020年全球經濟陷入衰退，然而，台灣因防疫有成、疫情催生遠端應用商機，加上科技冷戰的轉單需求，經濟成長率估計可達2.2％，前三季上市公司淨利成長9％，雖然整體表現名列國際股市前段班，但若扣除台積電只小漲3％。簡言之，2020的台股是台積電一個人的武林。然而這樣的情況預計將在進入2021年產生風格轉變。尤其是疫苗好消息接二連三，投資人已經看到隧道盡頭的光，資金除了青睞一枝獨秀的半導體產業之外，也開始尋找低基期，高殖利率護城河的價值股。

預期2021年台股漲勢結構將較平衡；資金、獲利和題材三大動能輪流推升股市，台股將有機會持續創高。展望2021年，預期台灣經濟成長率將可達3.5％以上、企業獲利年增率17％，雙雙高於2020年的2.2％和11％，基本面提供大盤再創新高的底氣，加上三大央行延續寬鬆的貨幣政策，以及各國仍將持續出檯財政政策，台灣堅實的基本面將吸引外資回補。

如果將台股拆解成電子、傳產、金融三大族群來分析。電子族群2020年因為新冠疫情大規模成長，雖然2021基期較高，惟受惠iPhone 12 熱賣將帶動歐美5G商用化加速。另中國持續去美化下，台灣半導體產業成長動能可望延續。在台灣半導體產業領軍下，預估電子族群2021年獲利仍有14.7％成長動能。

金融族群方面，在低利環境下，對金融族群營運條件較為不利，惟考量2021年央行再降息機率不高，疫苗施打有機會減緩壞帳發生率，並讓投資慢慢回復常軌。在利差可望維持下，放款量體有機會增長，可望為2021年整體金融族群帶來6.6％的獲利成長率；而1H21則最看好傳產族群的表現。

台塑四寶2020年營運受油價影響表現不佳，拖累整體傳統產業表現，預估2021年在油價溫和回升下，台塑四寶獲利將較今年大幅成長。觀察近期主要國家PMI紛紛回升至50％以上，台灣的鋼鐵、塑化、航運等族群，營運可望受惠景氣回升脫離谷底。全球汽車產業從2018年開始進入連續年的衰退調整期間，預期調整期將有進入尾聲，在TESLA帶動的電動車需求強勁下，歐美車市復甦可期。預估傳統產業明年整體獲利將較2020年大幅成長53.2％，是最具爆發力的族群。

從四個季度來看，2021年第一季度美國最大的國際性消費電子展（CES展），雖然因疫情關係已確定改為線上舉辦，不過照慣例，CES展都能為當年度的科技趨勢帶起風向。而另一科技業盛事，世界通訊大會展（MWC展），也因疫情關係，將展期由原定的3月延後至6月舉辦，儘管如此，預期兩大展會仍皆會由5G為主軸來串起科技業全年產品趨勢。

隨著時序推進到下半年，第三季度還有比原定時間晚了一整年舉辦的東京奧運會，也因較原定時間晚一年舉行，預期市場對於賽事的熱度，相關需求也會較以往更為炙熱，今年辛苦一整年的紡織、製鞋、旅遊產業將有機會揚眉吐氣。第三季也是蘋果新品推出及電子產業的傳統旺季，最後迎接第四季的是年底的雙11、黑五及聖誕節等消費旺季，可說是各季度皆不乏題材。

建議2021投資策略，應電子及傳產平衡布局；美中對抗已成定局，半導體是美中科技戰核心、更是台灣競爭力所在，2021年仍是台股交投重心，至於傳產族群則有獲利和估值的低基期優勢。2021年隨著疫苗普及，不但進度落後的歐美5G建設將加速，景氣循環相關的汽車、塑化、鋼鐵、水泥產業也將隨全球經濟脫離谷底，相較於2020年漲勢獨厚半導體族群，2021年產業的K型復甦（成長股向上、價值股向下）差距將縮小，資金配置應隨之調整。

如果2020年台股是台積電「一個人的武林」，2021年將是「百家爭鳴」，領頭的半導體之外，也別忘了正在崛起的5G、星鏈計畫，與谷底翻揚的汽車、塑化、鋼鐵、水泥等類股。

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