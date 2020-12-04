陳忠瑞｜資金行情夜未央

瑞展產經董事長陳忠瑞

美國總統大選後，儘管選舉結果有些延宕，但是美股三大指標紛紛創下歷史新高，道瓊指數創下33年來最大單月漲幅，其中漲幅最大的是費城半導體指數，台股更是一路創歷史新高，禁錮已久的資金按耐不住，全球股市此起彼落，資金行情夜未央。

全球未央未盡的資金行情，助台股突破「兩大天險」，首先是價量天險，4,000億元成交量，以及47兆元台幣的上市櫃公司總市值，凸顯台灣經濟堅強實力以及資本市場的活力。第二是「巴菲特指標」天險，上市公司市值44兆元台幣，對照今年底GDP 19.6兆新台幣總值，比值超過2，突破2000年科技泡沫與2008年金融泡沫極限，目前只有資金極限尚待突破。

在新冠病毒肆虐全球之下，台股有如此突破歷史極限的關鍵，一是百年病毒反而凸顯台灣科技超凡的實力，台灣科技產業幫助全世界WFH得以實現。二是美中科技戰更凸顯台灣半導體產業的超級價值，台灣半導體產業成為全球國安危機追逐焦點，也成就半導體的「護國群山」，而且台灣半導體產業價值，仍舊還沒完全呈現出來。

今年在新冠病毒肆虐下，全球經濟成長率創下金融海嘯以來最差紀錄，全球股市之所以能夠逆勢表現，完全依賴各國央行近乎零利率的無限量化寬鬆政策，資金高唱未央歌，疫情以來這波股市以長線看，第一個買點應在疫情最恐慌的3、4月，第二個買點則是美國大選之前不確定因素盤整三個月期間的三重底，錯失這兩次機會，等於浪費了百年疫情創造危機入市的良機，下次類似崩盤機會，可能要再經漫長等待。

各國政府忙撒錢，央行忙印鈔，全球資金氾濫眾所皆知，還是有人放空或是空手，也有人只是跑短線，資金行情何時發酵到淋漓盡致，完全取決於「信心」。3月是超跌帶來物超所值的信心，11月是眾多「不確定性」轉成「可預測性」的信心，而以下三點可預測性的信心，可能讓資金行情淋漓盡致的發揮，甚至發酵至「泡沫」而不自知。

首先，美國總統大選變天成拜登，眾多歐巴馬政府時代的官員好友上台，雙方忙著修護關係，拜登也將重新塑造美國全球領袖地位，全球股市隨之變盤，資金等不及回流資本市場。

另拜登已宣示將重返世界主要組織，聯合世界各國逼迫大陸達到要求，未來大陸承受的壓力不見得更輕鬆，世界主要國家均預期未來世界將回歸有秩序、正常的國際關係，也立即反映在選舉後全球股市資金行情的發酵。

看看拜登曾提出幾個跟股市較有關的政策，第一個是增稅，但參議院民主黨可能未過半，要增稅不易。其次是他不會立即取消對大陸關稅，但反對打關稅戰因美國同樣受害，中美貿易逆差並未因此減少，所以也許過一段時間應會與大陸重新談判，要求新的條件後再降低關稅。拜登對大陸的要求，主要有二：一是大陸不可對企業進行大量補貼，二是嚴格要求大陸不可竊取美國智慧財產，並應加強保護。

此外，美國有智庫、有國會，體制非常強大完整，對於打擊大陸的高科技發展則是不變的政策，尤其是近期美國對大陸第一大半導體廠中芯國際、可能再對第一大封測廠江蘇長電底下的星科金朋列入黑名單，美國打擊大陸半導體產業力道愈來愈強，讓最重要的半導體產業倒退，台灣晶圓代工廠本來產能都已塞爆，中芯再受嚴厲制裁，半導體缺貨潮恐雪上加霜，結構性改變恐將無解。

再者是疫情的可預測性及可控性。近期Moderna、輝瑞、阿斯特捷利康等藥廠紛紛發表疫苗樂觀的成果，馬上申請緊急授權，預定最快12月開始施打，明年上半年就有充足的數量供使用，大家已經燃起明年下半年全球可能自由跨境活動的希望。

最後可預測性信心，來自對明年全球景氣樂觀展望。在疫苗尚未發表正向結果之前，IMF即預測今、明兩年經濟成長率全球為-4.4％、+5.2％，美國為-4.3％、+3.1％，歐元區為-8.3％、+5.2％，大陸為+1.9％、+8.2％，明年全面大幅成長，預料隨疫苗成功施打，可能再向上提升。台灣主計總處也剛調升今、明兩年台灣經濟成長率為+2.54％及+3.83％，連續兩年成長表現傲視全球。全球資金潮表達在貨幣供給指標上，美國M2今年以來一路高角度狂升，台灣最新10月M1B年增率高達12.85％，創下十年四個月最高紀錄，M2增幅卻是近幾個月首次下降至7.05％，顯示保守資金開始按耐不住火氣了，也讓兩者開口持續擴大，資金行情夜未央。然錢如流水，在台股突破歷史天險後，大幅震盪的震撼教育也將考驗投資人的修為。

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