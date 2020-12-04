賴昇楷｜萬四如意 看好IC封測及台積大聯盟崛起

文/華冠投顧分析師賴昇楷

前周由於大盤「委賣張數」數據過高導致漲勢相對落後國際股市，不過周一(11/30)配合MSCI季度調整的機會，多頭乾脆利用外資大賣順勢製造K棒「陰線吞噬」反轉型態，有效掃除了不少浮額，雖然整體賣壓規模還是處在偏高水位，但在國際股市頻頻創高助攻下，周線仍然大漲265點一舉站上「萬四」大關，櫃買指數亦步亦趨跟漲2.89%突破7月高點。

本周多頭不僅擁有國際股市利多加持，本身控盤手法也相當高明，連續多天都是早盤刻意下壓，在釋放賣壓的同時兼具誘空效果，待中尾盤後再強勢軋空。這種藉由空頭力量對付空頭的作法屬於高難度動作，反證多頭對於盤勢依舊具備很強的宰制實力。

看回不回驚驚漲是本周盤勢最佳寫照，看好下周還有高點可期，因為周五(12/4)大盤出現「委賣張數」不增反減之惜售現象，「委買張數」更是異軍突起帶動漲幅擴大，顯見市場對於下周「歐洲央行政策會議可望祭出更多刺激措施」之預期心理已經開始發酵，「自我實現預言」效應將有利行情繼續推動，就讓我們繼續看下去。

下半年8吋晶圓代工產能供不應求、封測產能全線吃緊，導致半導體上中下游供應鏈漲價聲此起彼落，例如近期義隆的部分MCU將在明年1/1全面漲價，筆電相關晶片因供需缺口達 20%也考慮同步調漲。利基型DRAM供給吃緊，第四季已漲價10%，明年上半年漲幅恐將進一步擴大，鈺創、晶豪科、華邦電均將受惠。

台積電將「TSMC 3D Farbic」先進封裝技術，視為延伸摩爾定律的重要技術，並在南科及竹南擴建先進封裝及測試產能。目前IC封測產能全面吃緊，龍頭日月光投控、驅動IC封測大廠頎邦都已調高第四季代工價格，明年第一季也可望續漲並擴大明年資本支出擴產。此外，中國大陸政策積極發展半導體，扶植本土半導體業者及設備廠，在大陸耕耘有成的台灣設備廠將受惠中國去美化政策。

因此，第四季到明年上半年看好IC封測廠及台積電大聯盟，前者包括日月光、頎邦、欣銓、矽格、力成、華東，後者包含濕製程設備廠弘塑、前端製程設備廠帆宣、晶圓檢測分析廠閎康、晶圓級雷射加工設備廠鈦昇等。

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