郭憲政｜現階段台股結構剖析

文/啟發投顧分析師 郭憲政

今日就幾個面向剖析台股(結構)問題：

蘋果股價：9月1日波段高點 137.98美元，9月20日低點103.1美元，低點往上0.618位124.7美元。12月1日k高123.47美元，仍未站上0.618。美股四大指數(道瓊、那斯達克指數、費半指數、S&P500)紛創歷史新高之際，唯蘋果股價仍處於弱勢。 加權指數(週線)時間波：加權指數下週為自波段低點12,480點起算第6週(費氏)時間轉折。 加權指數趨勢轉折：加權指數下週週線趨勢轉折扣高，扣高意味正乖離過大，易跌難漲。 台積電：7月31日k高 466.5元，8月21日k低401元，高點向上0.618位507元，台積電11月20日k高已來到 506元的空抵區，且週線的時間波、趨勢轉折均與大盤(加權指數)相同，在下週為第6週(費氏)時間轉折且扣高。 特斯拉：特斯拉要納入S&P500指數，股價也已進入空抵區並在高檔出現帶量的黑K。就基本面而言，特斯拉競爭對手福斯(Volkswagen)電動車ID.3在挪威上市，其銷售竟贏過特斯拉Model 3。被中國媒體稱為「特斯拉殺手」的蔚來汽車也在崛起。種種跡象顯示，特斯拉獨大的局面恐要被打破，這對台股的車用概念股是一大隱憂。 撐盤角色分析：台股過去一段時間擔任撐盤的角色均不一樣，如防疫概念股、IC設計、半導體、ABF載板、PCB、被動元件族群，最近輪到矽晶圓與DRAM族群，幾乎各族群都要輪過一次。多頭漸漸無可用之兵。

綜合而言，投資人不宜陷入台股(加權指數)本週再創歷史新高的迷思，而一廂情願認為：往後還有1萬5、1萬6千點可期，反而應該在心態上保守，不應貿然見漲追多，在操作上要更加審慎才對。

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