吳官隆｜台股再飛高 留意太陽能股

文/華冠投顧分析師吳官隆

本週三的週結算又是再創新高，上週三的週結算加權指數收在13,738點，本週三加權指數收盤是13,939點，上週三到本週三，一週區間大漲301點。

近期美國股市，持續也是再往上創高，道瓊指數從29,600點漲到29,800點附近，費城半導體指數從2,600點漲到2,700點附近，確定拜登當選，政治干擾消除，國際指數正面影響，大陸股市上證指數也是有強度，從3,360點到現在3,440點附近，國內外都是滿正面。

台股在12月的開始，是電子的分批表態上攻，雖然傳產營建、鋼鐵也有佳作，但是台股電子相當精彩，本週上半週是由矽晶圓領軍，包括環球晶、中美晶、合晶等是演出上半場的好戲，尤其環球晶是三天大漲超過25%。DRAM相關的威剛、華邦電、南亞科、旺宏等表現都很搶眼，LCD面板的相關則是彩晶、群創、友達表現很亮眼，後面看到今天週三是LED的榮創、晶電、隆達等竄出頭來，整個盤的節奏非常漂亮喔。

週四延續行情的話，指數會是先是補量然後設法上攻才會安全，看加權的5天均線13,862點拉回不宜破，上櫃的5天均線176.7點拉回不宜破。電子股票要輪動的上漲這個盤才會有延續再上攻的機會，台股資金暢旺，拉回理論是買點。上週就有提醒觀察矽晶圓與LED等類股的力道如何，這兩個族群有轉強的話，盤勢就有可能是整理完畢轉折再上攻，今天再次提醒週四要開始注意太陽能股。

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