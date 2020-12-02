外資高檔觀望？散戶布局以「它」為首選

台股半導體漲價風潮蔓延至記憶體，三大法人昨日買賣超不大，但外資在期貨未平倉多方部位減少達3496口，需防今日的漲多拉回，持股在高檔不宜超過5成，佈局以漲價概念股為首選。

美股周一 (30 日) 傳出川普政府有意加大制裁大陸企業，加上華爾街獲利了結情緒濃厚，能源股領跌，航空、工業股亦表現不佳，美股回吐上週部分漲幅，四大指數僅費半獨強，道瓊指數下跌 271.73 點。

那斯達克指數下跌 7.11 點，或 0.06%，收 12,198.74 點。費城半導體指數上漲 31.93 點，或 1.21%，收 2,663.48 點。周一地緣政治動盪持續，當選人拜登明年初宣誓就職之前，川普政府傳出又考慮出手制裁，擬將中芯國際、中海油列入黑名單，將限制兩家公司取得美方投資。

台股昨開高逾百點，直攻5日線13798點之上，不破壞極短線多頭架構，個股表現差異懸殊，今日低檔承接力道強勁，權值股今日全面走強，大立光終場收漲 3.72%，台積電收盤漲近 2%，台塑四寶更是全面反彈，全數以上漲2%以上坐收。

資金進駐低基期、漲價族群，記憶體、面板股全面強漲，群創更一度攻上漲停，指數終場大漲 162.78 點或 1.19%，收最高13885.67點，再寫收盤新高，也站回所有均線，成交量明顯收斂2590.71億元。

三大法人外資及陸資買超4.89億元、投信賣超6.03億元、自營商買超5.41億，合計買超台幣4.27億元。

今日盤面多頭焦點輪動至面板、記憶體族群；其中，面板族群近期傳出客戶大單湧進，不僅加量還加價，今日面板雙虎友達、群創勁揚，群創更一度漲停，衝上11元，友達、彩晶漲幅也達 7%，雙虎法人連續一周狂吃貨。

另外，半導體漲價風潮蔓延至記憶體，三大法人買賣超不大，但外資在期貨未平倉多方部位減少達3496口，需防今日的漲多拉回，持股在高檔不宜超過5成，佈局以漲價概念股為首選。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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（中時新聞網 吳美觀）