陶文看台股｜多空架構 營造短線財利為先

《陶文看台股》：周三（12/02）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷風恆卦】反彈調節，營造短線財利為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「月德合吉星」職事的「麒麟日」，這一天除了不宜「嫁娶」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

水星進入人馬座，土星合相，對於事務的執行而言，代表按部就班，按圖索驥，依舊是理想策略。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的相位十分微妙，天王星的衝剋逐步進入尾聲，海王星的合相剛剛開始，對於投資求財而言，描述的是高科技概念股可望回神，而不預設立場的順勢而為，成為了理想策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨天台股大盤回神了！盤勢開高持續走高，收在這一天的最高點13885點。

【天山遯】的卦象訊息果然出現了，那就是「……從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的雖然賣出的元素，不過卻也因為氣勢不強的空方釋放出善意，即便多方不表態，大盤還是有機會展現出樂觀的氣息……」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷風恆卦】是這一天（12/02三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是短線有利可圖，象徵的短線交易熱絡。雖然卦象中的調節獲利能量並不強，而大盤也極容易出現了上漲無力或利多不漲的走勢。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多空氣勢都不理想。而拉抬指數的元素繼續發酵，只不過由於氣勢不如預期，因此反彈調節的策略值得參考，而回檔承接也成為了積極換手的策略。

吉利方位：東南方、正東方。

吉利顏色：芥末綠、橄欖黃。

吉利數字：4、5、1、3。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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