林建發｜近兩日大跌又大漲 明日多空對決

撰文/啟發投顧分析師林建發

美股昨天都是跌，道瓊指數跌的多而那斯達克指數跌的少，道瓊指數距離歷史新高是越來越遠了，但是那斯達克指數昨天卻還再創歷史新高，可以創新高特別是既然敢創歷史新高，代表多頭就是非常非常的強，儘管短期道瓊指數有一點點走弱的跡象，但是空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，美股選後不確定的因素消失後迎來的一波大行情還沒結束。

昨天台指大跌殺出一根長黑K再創波段新高，今天卻是直接跳空開高後在相對高點來回震盪，收盤大漲收一根小紅K棒，只是今天已經不再創波段新高了，昨天的長黑K已經宣告一波軋空走勢暫時告一段落，短多今天強力反撲是很有效壓抑短空方囂張的氣焰，一天大跌一天大漲，多空雙方已經展開了更激烈的肉搏戰，如果想要一鼓作氣進行大反撲就需要更強烈的表態，因為多頭的氣勢還沒有明顯轉弱，而空頭似乎也是不甘示弱有備而來，特別是今天大漲逆價差並沒有隨之擴大，代表市場對於後市看法並不悲觀，明天將會是多空大對決最重要的分水嶺。

大盤昨天大跌殺出一根長黑K指數再創歷史新高同時也帶出了歷史天量，因為實質的帶量長黑也讓市場看空的人燃起了量價同時到頂的希望，而今天的大漲把昨天跌的都漲回來了，一波大漲將近1,500點直接突破大大的頭部橫盤區間而且是不斷的創歷史新高，原本沉重的頭部套牢區理所當然就變成強而有力的下檔支撐區，因為市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，台股爆量長黑後可以立刻止跌，強烈表態的空頭竟然只有一日行情，多頭一波攻到頂的走勢真的走完了嗎？大跌又大漲，到底是誘多還是誘空呢？值得持續觀察。

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