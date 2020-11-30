陶文看台股｜逢高調節 回檔承接

《陶文看台股》：周二（12/01）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天山遯卦】逢高調節，回檔承接。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，「六合吉星」職事的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

天星中許多負能逐步消逝，對於事務的執行而言，這是個不預設立場順勢而為的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與天王星的衝剋逐步進入尾聲，海王星釋放吉利的能量，這一天的星空中除了火星與冥王星的刑剋外，可以說是晴空萬里。

不過也就是此種刑剋，讓這一天的投資市場充滿著變數的壓力。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨天台股大盤以開小紅卻繼續創造新紀錄，那就是13969點。不過隨即出現回檔走勢，尾盤出現急跌，下跌144點作收，量能卻高漲為3847元。

【天山遯卦】果然是個欲小不易的卦象，不過小豬逃跑了，那你呢？

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天山遯卦】是這一天（12/01二）台股投資求財卦象，雖然是和昨日相同的卦象，不過交易日不同，即便經過了一場爆量下跌走勢後的次日，市場上的氛圍還是容易聚焦在「一隻小豬逃跑」的意境上。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的雖然賣出的元素，不過卻也因為氣勢不強的空方釋放出善意，即便多方不表態，大盤還是有機會展現出樂觀的氣息。

就卦象而言，雖然這一天依舊宜逢高調節，不過回檔承接的訊息卻值得掌握。

吉利方位：西北方、東北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：6、8、9、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢