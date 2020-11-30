12月台股還能賺？散戶換股 小心這幾檔

加權指數11月已經強漲1300點以上，多數投資人擔憂12月是否還有上漲空間？台股目前最大的助力就是市場資金龐大，且美元還持續在貶值，美元指數距離前低已經剩不到1個百分點，只要美元再度破底，將引發新一輪拋售潮，更多的國際資金將會轉往亞洲貨幣，進一步推升新台幣走勢。

而在本國央行的力阻之下，外資資金也無法透過買進反向ETF來炒匯，屆時只能投入股市，進一步將台股再往上推升，因此預計到年底前，還是有高點可期。

近期強勢族群為ABF載板、矽晶圓，ABF載板三雄欣興、景碩、南電，單周漲幅都達2成以上，雖然ABF供需缺口持續看旺至明年Q1，但短線上股價多數已經乖離過大，不建議再進場追價，反而可以留意同樣受惠需求提升報價上漲的上游的銅箔基板廠，聯茂、台光電、台燿等。

而矽晶圓族群上周強勢，但漲勢多集中在環球晶、中美晶上，本周矽晶圓族群預計可以續強，但留意資金會轉向基期較低的其他矽晶圓相關個股。

12月份，遊戲機族群，受惠PS5搶購潮，相關供應鏈也有望帶出新一段漲勢，而其中受惠程度最高的為硬板廠及連接線：

硬板廠： PS5主機板為10層板，一般情況，10層板都是用在高階筆電、伺服器，PS4也僅6-8層板，而以歷史銷量來看，拉貨高峰至少可維持2-3年，其中又以產能利用率最高的健鼎、瀚宇博，會是最大受惠者。

連接線：SONY PS系列的電源線主要供應商皆為鎰勝，供貨比率高達8成，而PS系列的連接線營收比重也佔鎰勝一成左右，PS5的銷量，對鎰勝來講有絕對性的影響，主要供應商為鎰勝。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網 吳美觀)