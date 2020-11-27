賴昇楷｜看好風電、太陽能、Mini LED族群輪動

文/華冠投顧分析師賴昇楷

本周國際股市氣勢如虹，美、日、韓股周漲幅大約都從2%起跳，反觀大盤進度相對落後，整周僅僅漲了150點(漲幅1.1%)，期間絕大多數時間都落在13,800～13,900百點之內震盪，究其原因不外乎上周點出的「大盤短線正乖離過大」、「大盤委賣張數已隨漲勢累積到高檔」兩點。

除了大盤本身委賣張數(賣壓)已重之外，本周另有一股力量刻意打壓電子權值股以抑制指數的價與量，不過這個現象是好非壞，因為大盤早早就過了去年前年高點並且迭創歷史紀錄，日韓股市直到最近才加緊趕進度，如果還一味地跟著國際股市衝衝衝，在賣壓過重的背景下勢必動用極大的成交量，如此很容易產生爆量失控的風險。

邏輯上多頭行情自然有量才好，但在賣壓過重時硬是爆量換手上攻可能導致市場資金快速耗竭，一旦換手不順還會製造更大的套牢，籌碼也將更為凌亂，所以短線緩一緩，先讓正乖離和委賣張數降一降，就中長度角度而言反倒比較健康。

即便大盤短線漲勢趨緩，中長期多頭趨勢不變，更別忘了台股還有櫃買指數也和日韓股市一樣在趕進度，本周中小型股全面開趴熱鬧滾滾，所以就操作面而言無須畫地自限，只要抓好輪動節奏依舊不乏好標的。

前周提到「後疫情時代，MiniLED崛起」，因為蘋果明年第一季推出新平板電腦iPad Pro將率先採用「Mini LED背光」新技術，下半年也會在多款筆電上使用，今年下半年非蘋陣營已搶先推出Mini LED背光的電競筆電、高階顯示器及大尺寸電視上，預料未來逐漸成為市場風潮。

本周Mini LED族群開始加入盤面輪動，LED檢測與分選設備廠惠特週五(11/27)帶頭突破中期下降趨勢線攻上漲停，後續LED晶片廠晶電、打件製程及LCD模組廠台表科、LED檢測與分選設備及代工廠久元、LED檢測與分選設備及晶圓探針卡廠旺矽、LED導線架廠長科等可望有輪動表現機會。

拜登確定成為美國總統後，將在未來四年推行綠能政策，加上國內同樣政策推行風電及太陽能，兩大族群具備長線利基點。世紀鋼本周召開法說會表示，離岸風電水下基礎生產學習曲線攀升，明年起不只營收成長，毛利率也可望持穩 30%以上，風電族群營運成長值得期待，可多關注上緯投控、中興電、華城、大亞、新光鋼、中鋼構等。另太陽能族群可留意元晶、安集、碩禾、國碩、達能。

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