郭憲政｜解讀蘋果股價弱勢的意涵

文/啟發投顧分析師 郭憲政

2020年8月31日蘋果1拆4後，9月1日即見波段高(137.98美元)，最低跌到103.1美元，跌幅達25.7%。美股四大指數(道瓊、那斯達克指數、費半指數、S&P500)紛紛創歷史新高之際，唯蘋果股價處於弱勢，最新收盤116.03美元距9月1日波段高點137.98美元有18.9%的差距。蘋果股價為台股相關蘋供鍊的領先指標，故蘋果股價的表現攸關台股蘋概股與諸多電子股後市。

本文就以時間波、價量關係來解析台股後市:

加權指數時間波:

11月9日出量過前高(13,031點)，以當日起算第12天為11月24日(當天高點13,951點)。

11月16日跳空上漲，以當日起算第7天亦為11月24日。

11月23日為本波出現第5次的跳空缺口上漲，當日起算第5天為11月27日、第6天為11月30日。

價量關係

11月24日及25日出現二根高檔出量(2,666與2,684億元)黑K，惟11月26日的反彈並未擴量(僅2186億元)

由均線看台股結構

加權指數在5日均線之上，惟二檔護國神山台積電(2330)與聯發科(2454)均在5日均線之下，而股王大立光(3008)則在5日與10日均線之下，明顯弱於大盤。意味台股在結構上出現了問題，是一大警訊。

電子類股成交值佔比大盤的比例，依歷史經驗，只要電子類股成交值佔大盤成交值超過7成，大盤即容易見高。本週4個交易日(11月23日~26日)電子類股佔比大盤分別為75.6%、77.9%、68.4%、68.8%。佔比最高77.9%出現在11月24日，當天加權指數高點為13,951，亦為本週的高點。

再配合觀察加權指數K值，最新k值為83.17，位於超買的過熱區，因此台股在短線上容易出現高檔技術性的賣壓，投資人此時不僅不要再過度追高，反而要逢高減碼為宜。

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