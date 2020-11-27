陶文看台股｜調解持股 換手換心情

《陶文看台股》：周五（11/27）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火地晉卦】調解持股，換手換心情。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「月德吉星」職事的日辰，不過由於日犯「月煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

土星釋放刑剋磁場的今天，的確諸事不宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與天王星的衝剋已然進入緊密區，對於投資求財而言，震盪是難以避免的盤勢發展。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高走高，尾盤收漲106點。可惜，量能並未同步，而整體態勢也還未脫離空方壓力圈。

【乾為天】的物極必反現象出現了，只可惜仍未掙脫前一日的陰影區。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火地晉卦】是這一天（11/27五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是陽光普照，如日中天。對於事務的執行而言，這是個好卦，只不過還是需要提防如日中天之後的太陽下山。因此見好便收的建議又出現了。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦主事者是空方，雖然氣勢並不強大，卻動作頻頻，因此容易出現一種現象，那就是衝高之後的回落。

卦象中的多方雖然氣勢佳，不過卻處於後繼無力狀態，因此即便後市依舊值得看好，短線上還是需要執行調整持股與整理籌碼的動作。

吉利方位：西南方、正南方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：2、9、8、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2020鼠年開運賺大錢