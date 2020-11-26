莊佳螢｜台股中長線偏多格局

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

川普政府收回成效不彰的中小企業紓困貸款，美股昨小跌作收，但科技股還是表現較強，道瓊指數下跌173點，那斯達克指數上漲57點，費城半導體指數小跌8.76點，台股昨天因為周選擇權結算刻意壓低後，今天恢復正常，加權指數開盤後就幾乎把跌點都漲回來，加權指數收盤大漲106.83點，由此來看昨天的下跌只是短線結算行情，技術面來看，昨天台股跌破5日線，今天馬上站回，10日均線約13,685點上下有強力支撐，短線震盪，中長線仍偏多格局不變。

再觀察到台幣匯率，台股早盤漲逾百點，站回5日線支撐；新台幣兌美元匯價也在出口商拋匯帶動下，強升逾3角，最高衝上28.501元，再度挑戰「彭淮南防線」，但央行依舊是鐵板一塊，堅守28.5元關卡。台幣強勢升值3.15角，之前就說過，這波熱錢進台灣是「實質投資」，不是只有炒股票，台灣因為中美衝突成為趨勢，成為亞洲因為中美衝突最受惠的國家，就算拜登當選，也不會改變這一個趨勢，想想當初韓戰的時候，中國跟美國在朝鮮半島打仗，台灣就因此受惠經濟起飛，雖然現在不比當年，但是概念是一樣的，台灣將會有10年的好光景，股市當然也會持續創新高。

以台股的基本面跟殖利率，波段長線來看，台股就算漲到兩萬點也不奇怪。如果不看這麼長線，看短線一點好了，接下來將進入第四季是傳統消費旺季，是西方人的過年時節，按照過去經驗，第四季上漲的機率跟幅度都是最大，12月上漲機率則有76%，在年底前如果還有拉回低點，是再進場買股票的好機會，不管是集團股或是法人股，都有機會衝高股價，這裡就是勇敢買進。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!