陶文看台股｜短線調節 持盈保泰為先

《陶文看台股》：周四（11/26）【易卦、天象】趨勢操作策略

【乾為天卦】短線調節，持盈保泰為先。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，雖然是「天貴吉星」職事的日辰，不過由於日犯「災煞」，重要吉事還是以另擇他日為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

火星會相的今天，雖然機會格外活絡，不過三思而後行依舊是值得參考的趨吉避凶。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與天王星的衝剋逐步進入緊密區，對於投資求財而言，謹慎已然成為了必須的自我警惕。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤的演出十分戲劇，跳空開高後隨即逐步下走，中場後跌到盤面下，最後以下跌68點作收，長達162點的震盪。

【雷火豐】的豐碩現象看到了，而「見好便收」的卦象訊息也出現了，就看投資人是否確實掌握了。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【乾為天卦】是這一天（11/26四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是物極必反，對於事務執行而言，舉有澤善固執，堅持到底的意含。只不過這一卦的主要訊息，則是在止於至善。

對於投資求財而言，止於至善的代表就是見好便收。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖佳，卻以按兵不動的方式呈現，反而是氣勢並不明顯的空動作頻頻。

也就是此種因素，延續的幾天的趨吉避凶策略，今日依舊管用，那就是逢高調節的見好便收。

吉利方位：西北方、東北方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：6、8、7、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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