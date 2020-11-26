年底抱好股！找尋標的 注意「母雞帶小雞」

隨著台幣維持強勢，11月當月外資回補逾1,400多億之下，台股沿著5日線上攻，最高來13,921點，再創歷史新高！面對如此強勢的台股，贏家努力找機會，輸家看空找理由；從指數突破1990年台股高點12,682點至今，已經再漲了一千多點。歸納這一波在股市中大有斬獲的贏家特徵，首先在於不會自己嚇自己，清楚認知這一波行情是在全球低利率環境持續，過多的資金尋求各項投資管道，最終流向股市的結果。

對於許多返台的資金而言，投資實體經濟存在一定的風險，與其研發技術、興建廠房、招聘員工等，不如直接在股市中找一間可信賴的公司進行股權投資，藉此達到投資相關看好產業的效應。目前由於台灣最具全球競爭力的產業正是半導體產業，在前述資金效應顯現下，光是半導體族群的市值占台股比重已接近4成，當中如晶圓代工、IC設計等次產業，由於有台積電、聯電、聯發科等重量級的公司，所以更具吸引力，當中由這些重量級公司「母雞帶小雞」所延伸出來的相關供應鏈與集團旗下子公司等，成為了資金近期鎖定的方向。

11月初提到集團年度作帳行情會是年底前的重頭戲，這與近期資金瞄準的方向相符，而上週再提集團股輪動不會僅限於少數集團，繼台積電集團、華新集團、國巨集團後，後續可留意鴻海集團、聯發科集團等。果然日前鴻海集團旗下IC設計的訊芯-KY、電子零組件的廣宇、網通的台揚、建漢等紛紛轉強表態，而聯發科集團旗下矽智財的晶心科、IC設計的揚智等更是出現大漲。盤面不僅出現了各大集團間，隸屬同一產業的個股們展開比價效應，也出現了同集團中不同產業的個股們輪番上攻。

現階段距離年底約略1個月，各大集團的年底作帳將進入最高峰，後續選股重點有二：首先是各大集團對於明年的企圖心得到多少市場認同，可由該集團旗下公司股價創下波段新高的家數多寡（比例）來看，創下波段新高的公司數越多越值得留意。再來是各大集團中與當前熱門題材如綠色能源、車用電子、5G通訊等有關的個股，也容易被市場點火成為新一波轉強股，當中可留意低基期者。以綠能為例，在太陽能與風力發電後，即可留意節能的LED，後續有補漲機會。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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（中時新聞網 名家專欄》文、分析師蔡正華、編輯 葉明芳）