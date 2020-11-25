吳官隆｜週四盤勢偏橫向震盪測試支撐

文/華冠投顧分析師吳官隆

週三為週結算，上週三的週結算加權指數收在13,773點，本週三加權指數收盤是13,738點，上週三到本週三的一週區間跌35點。近期美股持續創高有強度，道瓊從29,700點漲到30,000點附近，費城半導體從2,500點漲到2,600點附近，美國總統確定拜登當選，政治干擾消除，國際指數呈現正面影響，市場對於近期利多，疫苗有信心，市場已經接受新政府政策，股市理論後面要看資金釋放紓困的速度能否維持住信心，還有就是陸股的表現，亞股必須也來止穩。

11月下旬，還是傳產與電子的拉鋸戰，先是航運，後來是鋼鐵，國際貿易RCEP的衝擊，目前看來有較稀釋，而週四還是必須由上櫃股票的補量表態來帶領後市轉強，週三上市及上櫃指數都是收黑，研判週四台股容易多空膠著，高檔震盪橫向整理的機會比較大。但是如果盤中急殺的話，會容易有特定買盤的挹注。

本週上半週ABF載板南電、景碩、欣興等表現強勢，與上櫃的矽晶圓，包括環球晶、中美晶、漢磊、嘉晶等也是演出半場好戲；但是這些人氣股票的往上，週三卻是休息的，使得指數往上推升遇到了一些瓶頸。有賴於傳產股票先打頭陣，設法先是維持人氣不墜，後面再來引導資金進入補漲電子，那麼盤就會容易防守成功。

如果週四延續週三及週二的話，指數會是先是橫向震盪測試支撐，目前看加權指數的10天均線13,627點必須防守，櫃買指數的10天均線170點必須防守。最重要的還是電子股票要漲盤才會有上攻機會，外圍的干擾不嚴重，台股雖然有大幅震盪的可能性，但是資金暢旺，拉回理論是買點。觀察矽晶圓股與LED股的力道如何，這兩個族群有轉強的話，盤勢就有可能是整理完畢轉折再上攻，週四中場過後沒有意外，才會看到類股表態，密切留意觀察情況，先維持耐心與冷靜，盤勢就有機會轉危為安。

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