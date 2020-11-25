范振鴻｜淺談大盤連兩日大量下跌之後市

文/華冠投顧分析師范振鴻

25日加權指數開高走低收跌68.3點，量能2,650億元，近幾日提到13,793點為短線強勢關鍵，今天跌破並不代表盤勢要馬上轉空，只是結束三週以來的強勢格局進入修正整理，因此也不用過度擔心大盤是否要反轉，因為目前沒有頭部現象，且仍然有強勢族群在輪動，接下來反而要注意的是權值股整理而資金轉向中小型類股。

技術面來看，今天幾乎回補週一跳空缺口，也收破五日線，就是轉整理而已，只是近兩日量能較大有出貨疑慮，因此接下來大盤最好的狀況就是開始量縮整理，若是明天再黑K，量能無法縮到2,400甚至2,200億元以下，從技術面來看是相當不健康的現象，出貨的狀況才會變得較為明確，就要留意接下來的多頭修正可能走波動較大的方式，但如前段所說，無頭部現象，修正過後仍然偏多。

關鍵點被跌破後，首要就是觀察11/16這跟跳空長紅棒低點13,356點，因為也即將與月線形成雙撐效果，即便走較為劇烈的修正，這裡也不能收破，若破對後續多方將較為不利。

族群方面，今天大盤弱勢，但太陽能持續強勢，元晶大漲6%創下新高，安集也有3.4%表現，同時帶動整體能源族群，風電指標世紀鋼收漲4.58%，電機股則由中興電領頭帶量漲停，儲能概念廣錠也大漲8%。

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