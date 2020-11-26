白易弘｜仰攻萬四 漲多震盪 選股為重

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(25日)下跌68.3點，收在13,738.83點，成交金額2,636億元，失守13,800點整數關卡以及5日均線。外資單日賣超106.32億元；投信賣超9.73億元；自營商賣超22.32億元，三大法人合計賣超138.37億元。

台積電(2330)近期強攻後開始橫盤震盪，晶圓代工廠聯電(2303)、世界先進(5347)持續受買盤青睞；塑化、鋼鐵、玻璃、航運等傳產族群表現相對強勢。整體類股輪動快速，切忌追漲殺跌。

技術面部分，週一(23日)跳空大漲創新高後，仰攻萬四整數心理關卡壓回，週二及週三收了兩根帶量黑棒，屬於短線獲利了結賣壓調節，13,716點缺口為短多空觀察關鍵點位，短線正乖離大，若壓回測試13,300點缺口要守住才能續攻萬四。

近期加權指數走勢如下圖所示：

選股方向

元晶(6443)：受惠於旺季加持，第三季財報持續好轉，繳出連續第二季獲利財報，加上政府大力推動綠能政策之下，太陽能產業明年仍有能見度。強攻拉過40元整數關卡後，仍屬大漲小回格局。

長榮(2603)：第4季受到港口處理量暴增，但人員短缺、塞港與空櫃問題未解，運價持續攀升，使得第4季淡季不淡，法人看好長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)獲利有望優於第3季。

今(26)日觀盤重點：1.傳產類股的鋼鐵與航運能否續強。2.高價IC設計類股能否止跌回穩。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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