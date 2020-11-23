林成蔭｜盤勢樂觀之餘，留意降溫警訊

盤勢分析：



時序進入冬天，疫情加劇，11月20日美國單日約19.85萬人確診，歐洲多國加強防疫措施，亞洲的日本、韓國傳出第三波流行，確實讓民眾陷入焦慮。但一向敏感的金融市場，熱度卻是節節升高，美國的道瓊工業、標普五百等指數領軍創新高，台股加權指數也突破7月份的13,031點，接連寫下紀錄，展現筆者數度強調「短線整理難免、長線牛市仍在」的風貌。

主要原因在於輝瑞、莫德納等研發的疫苗，已經具有預防效果，幾個月後，病毒的殺傷力將逐漸減弱，投資者合理預期，經濟發展在歷經失望與混亂後，終將回到揚升的常軌，股市領先反應。

過猛的漲勢也意味著風險，根據IMF（國際貨幣基金）評估到9月為止，各國政府與央行已宣布的財政振興措施與貨幣政策救市的規模，分別為12兆美元與7.5兆美元，但是大部份地區的經濟活動與就業情況仍低於疫前水準，全球經濟要從低迷中重返復甦，面臨艱難的道路。

換言之，股市在反映景氣升溫，但實質經濟仍是步履蹣跚。以歐洲股神安德烈科斯托蘭尼曾舉過的「男人與狗」例子來說，即是狗已經跑出很遠，然而主人的步伐緩慢或走走停停，沒多久，狗只好停下或往回跑配合男子的腳步，狗是市場，男子就是經濟。股市急行軍後，進入整理或回檔修正難免，至於會不會漲勢驟然結束，重點在於不能失控，所謂失控是急拉噴出或著急跌帶量破支撐，是牛市休息或結束的訊號。

以台股加權指數為例，11月以來快速走揚，在11月18日乖離率達到正5.71％，隨後小黑兩天，再往前推，6月8日乖離率連三天高於5％，11日便出現1.57％的大幅回檔；另8月20日以跌幅3.26％爆出3,524億元巨量破月線，隨即進入大箱型整理數十天，多頭才又啟動。稍有波動，在可忍受範圍，惟不宜過度劇烈，反而是風險的前兆。

操作建議：



先前建議佈局的指數型ETF，如台灣50、富邦台50、高股息、永續、低波高息等可續抱，不過，保持「高持股，要注意減碼時機」的大原則，如果上述警訊出現應分批出場。

本波行情的特色和前三季走勢不盡相同，雖然表面上仍是台積電、聯發科、鴻海等領軍，但是疫情受害產業如觀光、航運、汽車等類股，都陸續補漲，這是來自疫苗開發有望的帶動，卻也反映基期和法人持股都低的特色。

汽車產業值得留意，根據統計，2020年10月，全球輕型車的銷售量較去年同期相比成長2.3％，又以美國和中國銷量較西歐地區顯著，品牌大廠如福特、通用、豐田等都端出好成績，加上電動車題材，台灣的相關供應鏈如裕隆集團、智伸科、宇隆、正新、胡連等規模龐大，低檔有限。

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