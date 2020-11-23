大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路

台股在美總統大選後，就呈現V行反轉，一路往上衝，看似風平浪靜的台股，其實還有有一項隱憂，就是「美元太過於弱勢」，美元從Q4開始就持續疲弱，尤其拜登正式當選後，不確定風險解除，美元更是一路往下殺，造成國際資金紛紛流向基期更低的新興亞洲股市，也讓台股、日股、韓股、港股等全數大漲，美元目前的位階非常低，如果出現急漲，一定會造成亞幣外流，對整體亞洲股市將會有修正賣壓，但以歷史經驗來看，美元急漲都是出現國際政治風險才有會的情況，因此短線上看來美元要急漲並不容易。

且央行積極限制炒匯，因從Q3開始，雖然新台幣不斷升值，但外資匯入的資金卻都拿去買反向ETF，主要為反向ETF內涵20%的現金部位，外資此一操作手法可以賺匯差兼避險，卻苦了以出口為導向的台廠電子業，讓很多公司都出現大量匯兌損失，而央行為避險惡性循環下去，持續加強對外資大買反向ETF的限制，顯然已經開始奏效，外資近期大賣元大T50反48萬張以上，雖然外資大賣反向ETF，但新台幣卻沒有跟著貶值，顯示這些資金後續都有機會全數轉進股市中。

因此現階段台股雖存有美元過於弱勢的風險，但在國際政治安定、資金充沛的環境下，不用擔心短線會出現大幅回檔，投資人還是可以放心買股票。

產業方面來講，後續則可以特別留意已經低迷一段時間的散熱族群，蘋果發表首款的ARM架構筆電，ARM架構筆電最大的優勢之一就是擁有比以往更有效率的散熱系統，也因此將帶動散熱供應鏈在Q4的營運表現，加上近期比特幣價格飆漲，又帶起新一輪的挖礦潮，除了板卡族群以外，另一項最直接的受惠產業就是散熱族群，且多數散熱股在Q3就開始築底，漲勢有望在近兩個月一次爆發，像是超眾、鴻準、力致等股價都還在低檔，尤其是5G手機、新款筆電都採用VC散熱解決方案下的最大受惠股雙鴻，這些都值得持續留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 吳美觀 、文 分析師鐘崑禎）