陶文看台股｜11/23至11/27一週股市黃曆

《陶文看台股》：（11/23至11/27一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火澤睽卦】震盪整理才是最好的利多。

上週周線大漲443點，再度創新高紀錄13786點，量能也隨之微幅提昇，用價量齊揚形容並不為過。不過回歸到日線的觀察，就不難發覺上週【風地觀】的「逢高調節，積極換手」的卦象訊息的確其來有自。日線K棒以紅黑相間的方式呈現，尤其是上週二的震盪陰線近190點。相信這一週許多投資人賺到了指數，卻賠了價差。而助長上週盤勢的元素就是疫苗再傳捷報，美股大漲了，護國神山股也越過了500元市場心裡關卡，不過後續情勢依舊如此樂觀嗎？投資策略還是繼續往前衝嗎？

時序進入11月的最後一週。節氣時序還是位於「丁亥月」，也是【坤為地】年卦的多方氣盛的時段，預計此種氣勢還是容易繼續受到鼓勵，因此即便盤勢出現震盪，也會是一種震盪換手營造機會財利的好機會。也許就是此種氣勢，讓占得了【地山謙卦】的11月，到上週為止都以大漲1176點的態勢呈現，一掃一直以來的卦象認知，那就是「謙虛」。對於易經卦象的研究者而言，這是個絕佳的學習機會，卦象的意含還需要搭配卦象中的多空架構觀察。延續此種說法，12月占得了【風天小畜卦】，這是個能量蓄集的卦象，不過可惜的是卦象中的多空架構出現變化，對於漲多的標的恐怕需要搭配一些策略才好。

【火澤睽卦】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是事與願違，對於事務的執行而言，需要停下腳步仔細觀察後再出發為宜。對於投資求財而言，雖然也是如此，不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺還是有利於多方的發展。最重要的是，卦象的氣數結構中動作頻頻的空方還是釋放了善意。因此就卦象的角度來說，這一週見到震盪整理反而是最為理想的盤勢，因為才有執行高出低進，營造換手財利的機會。重點是，務必避開人云亦云的多空紛紜迷思。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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